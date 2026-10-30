醫學生拿頭骨戴眼鏡擺拍「侮辱大體老師」　有捐獻者心寒撤回協議

近日，有部分醫學生在課堂上拍下寫有「死了骨頭還要被我玩」等輕佻文字的骨骼標本，並發布到社交平台上，遭到網民譴責。此前有內媒報道，湖南長沙某校一名新生將「大體老師」頭骨戴上眼鏡、手握擺拍並發布至朋友圈，被同學舉報後，校方多個部門表示「不清楚」。



10月29日，長沙民政職業技術學院醫學院發布情況通報稱，學校對此行為堅決零容忍，已對涉事學生進行批評教育，給予校紀處分，取消年度評優評先資格。



有部分醫學生在課堂上拍下有骨骼標本被寫了輕佻文字，並發布在社交平台上。（網絡圖片）

內地醫學生骨骼標本寫「死了被我玩」 大體老師頭骨遭擺拍惹公憤

據《央廣網》及此前報道，舉報者向長沙民政職業技術學院舉報該同學在朋友圈發布擺拍大體老師的貼文，懇請校方儘快核實依規處理。然而，涉事學校多個部門均表示「不清楚」、「不負責這一塊」。

校方通報：給予處分，取消評優評先資格

湖南長沙某校一名新生將「大體老師」頭骨戴上眼鏡、手握擺拍並發朋友圈，被同學舉報後，校方多個部門表示「不清楚」。（網絡圖片）

10月29日，長沙民政職業技術學院醫學院發布情況通報稱，10月14日，學院一名2026級新生在解剖實驗課後，對大體老師頭骨標本進行擺拍並在朋友圈發布，造成不良影響。學校對此行為堅決零容忍，已對涉事學生進行批評教育，給予校紀處分，取消年度評優評先資格。

通報強調，大體老師是無言良師、大愛奉獻。敬畏生命、心懷仁愛是學醫之本。學院將進一步加強全體醫學生醫學倫理教育，從嚴規範教學管理、嚴守職業底線、壓實育人責任，堅決守護醫者初心與生命尊嚴。

10月29日，長沙民政職業技術學院醫學院發佈情況通報。（學校官網）

網民批處罰過輕 多名捐獻者心寒撤回協議

通報發出後，有部分網民認為對該生的處罰過輕，「不痛不癢小處分」「我健在的父母都簽了捐獻書，我對這樣的行為以及處罰非常痛心」「直接開除吧」「僅僅只是處分？」還有網民稱，受該事件影響，取消簽署遺體捐獻協議。「我簽遺體捐贈簽了六年了，我要取消掉了」「剛剛取消，從23年登記到現在，第一次動了取消的念頭」「本來尋思人沒了做點貢獻，現在看來不能把人想的太好了。」