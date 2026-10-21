《我不是藥神》原型陸勇抗血癌24年將停藥：現求助病友減少感欣慰

「大家好，我不是藥神，我是陸勇。」這句話是《我不是藥神》原型陸勇的常用開場白。因為吃藥24年多即將停藥，近日，他再度進入公眾視野。



8年前，電影《我不是藥神》熱映，陸勇的故事開始為大眾所熟知。2002年，34歲的陸勇被確診為慢性粒細胞白血病。曾經每盒要價2萬餘元（人民幣，下同）、每粒價值200元的「格列衛」，是他的救命藥。為了自救，他找到了印度平價仿製藥，後來還將購買平價仿製藥的渠道分享給病友。因此，他被貼上「銷售假藥」的標籤，被關進看守所135天。

陸勇（左）曾到印度藥廠買藥。（微信公眾號＠南方都市報）

「停藥是我的夢想。」2026年10月15日，被陸勇視作服藥24年多來最重要的日子之一。前一晚，他收到了來自蘇州大學附屬第一醫院江蘇省血液研究所的報告結果——他的血液檢查各項指標正常、融合基因為陰性。這意味着，從10月15日起，他終於可以將藥量減半，若3個月後檢查結果正常，他將於2027年1月15日起正式停藥。

陸勇。（微信公眾號＠南方都市報）

陸勇告訴南都N視頻記者，近些年最大的變化是，自從更多的藥品被納入醫保後，來找自己尋求幫助的病友變少了，「這是一個好現象」。關於未來，他還有很多規劃，例如，運營好直播賬號，還有成立一個基金會。

對話陸勇：決定藥量減半三個月

南都N視頻：停藥進程到哪一步了？

陸勇：10月9日，我在蘇州大學附屬第一醫院江蘇省血液研究所做了相關檢查，10月14日晚，我收到了檢查報告的結果，我的融合基因是陰性，可以開始停藥了。

醫生給了我兩個建議，一是直接停藥，二是先藥量減半，三個月後再去做一次檢查，檢查結果若還顯示融合基因是陰性，則可以徹底停藥。

我是一個比較小心謹慎的人，最終選了第二種方案。看一下減半藥量之後的情況怎麼樣，這樣3個月後也能更放心地停藥。

10月19日是藥量減半的第五天，目前身體狀況一切正常。

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南都N視頻：10月15日這天對你而言意味着什麼？

陸勇：這天是我吃藥24年多以來最重要的日子之一。如果順利的話，2027年1月15日我會再去做一次檢查，融合基因檢測結果如果是陰性，我就可以正式停藥。

比較湊巧的是，15日也是我和團隊小夥伴們來到新西蘭的第二天。和他們一起吃飯的時候，我還跟他們說了這件事。那天中午我雖然帶了四顆藥，但我只用吃兩顆，他們也特別為我開心。

格列衛。（微信公眾號＠南方都市報）

南都N視頻：藥量減半後副作用有哪些變化？

陸勇：吃藥最大的副作用是肝腎功能指標容易不太正常，其次會出現皮膚發白、白髮增多、肌肉僵硬、易疲勞等副作用。減量後副作用會小很多，我想如果能徹底停藥，這些副作用也會慢慢消除。

不過，停藥也會有一些風險，有些病友因為身體已經熟悉了藥物，停藥後發生戒斷反應，疼了10個月，渾身不舒服。若發生這種情況，也需要醫生通過激素或其他手段介入治療。

「停藥是我的夢想」

南都N視頻：你從什麼時候開始考慮停藥？

陸勇：兩年前就在考慮，本來之前就準備停藥了，但因為要做幾顆種植牙就推遲到了現在。我認識的很多病友已經開始停藥了，有些病友成功停藥5年以上，還有些病友停藥後又復發了。

不過，即使復發，後續只要重新吃藥就好。總而言之，只要按時去醫院複查、做好監測，停藥並不會有太多的危險性，總體來說是利大於弊的，只要定期去監測就好。

南都N視頻：吃藥對你造成了哪些影響？

陸勇：吃藥24年多，我已經厭煩了。因為飯後要服藥，對我而言，每天最重要的事就是把中午飯吃飽吃好。如果沒有吃飽吃好，或沒有吃米飯或葷食，我吃藥後馬上有反應，很容易吐。所以我養成了一定要將午飯吃好的習慣，這是我這些年每天最重要的事情。

我特別想停藥，這是我的夢想。同時看到很多醫生也會做停藥實驗，不少病友停藥後有比較好的結果，這些都鼓勵了我，讓我下定決心去停藥。

南都N視頻：你為停藥做了哪些準備？

陸勇：停藥前需要讓身體保持更好的機能。決定停藥後，我找上海的醫生根據我的身體情況調整了飲食結構，包括每天需要吃哪些堅果、多少水果等。

另外，我現在每周有5天做有氧運動，比如快走、游泳等，以及2天的抗阻訓練，增加我的肌肉量。可以說，決定停藥後，我的生活變得更規律更健康了。

我今年58歲了，在健身房裏，我通常是年紀最大的人。這次來新西蘭出差，飛了1萬多公里，在路上花了13個小時，我感覺我的身體狀況還挺好的。

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「來找我諮詢的人變少了」

南都N視頻：作為《我不是藥神》的原型人物，電影上映後，你的生活是否發生了一些變化？

陸勇：《我不是藥神》上映後，熱度還挺高的，作為《我不是藥神》的原型人物，我身上多了一些標籤，也多了很多認識我的人。直到現在，偶爾還會有人能認出我，主動跟我打招呼，同時我也能感受到，他們因為看到我身體狀態那麼好所產生的驚訝。

2018年，電影《我不是藥神》上映。（《我不是藥神》劇照）

另外，我覺得近些年來最大的變化是，來找我尋求幫助的人變少了。以前會有很多病友想找我幫忙買藥，諮詢一些問題等，而自從更多的藥品被納入醫保後，大家也不需要來找我諮詢了，我覺得這是一個好現象。

南都N視頻：目前你的主要工作是直播帶貨嗎？

陸勇：我年輕時成立的無錫市振生針織品有限公司雖說遇到了一些困難，發展較為緩慢，但總體上仍為正常運營狀態，訂單量比較穩定。

另外，2025年，我成立了杭州藥俠健康科技有限公司，運營着個人和公司兩個抖音賬號，主要是打造「藥俠」IP，每個月會做1至3次直播帶貨，帶貨產品主要為我自己服用過，我認為會對身體比較有好處的營養品以及保健品等。

南都N視頻：你還有哪些發展規劃？

陸勇：我想成立一個基金會，能夠彙集各方的資源，從而幫助到更多的患者。目前還在籌備階段，也面臨着許多困難，希望有一天能把基金會註冊下來。