AI揀號中大獎！陝西欠債男寫程式買彩票　花130元捧走508萬頭獎

陝西省福利彩票中心近日迎來一名特別的得獎者。家住西安高新區的劉先生（化名），因身背債務壓力，突發奇想借助AI輔助編寫選號小程式購買「快樂8」彩票，最終成功命中全國唯一一注頭獎，捧走高達508萬元（人民幣，下同，約550萬港元）巨額獎金。



劉先生（化名），因身背債務壓力，突發奇想借助AI輔助編寫選號小程式購買「快樂8」彩票，最終成功命中全國唯一一注頭獎，捧走高達508萬元。

因債務壓力博一博

劉先生在領獎現場憶述，自己近期面對一定的債務周轉壓力，在缺乏其他解決途徑下，抱著碰碰運氣的心態購彩，「俗話說『有棗沒棗打一竿子』，每次花費不多，也不是每期都買，有時太忙就錯過了。」

與一般彩民隨機機選或研究走勢圖不同，劉先生靈機一觸，利用AI輔助寫出一個選號小程式。他解釋運作原理：「我用這個小程式，讓AI先從80個號碼裡選出20個；我再根據重號、連號以及號碼分布，在選出的20個號碼裡進行人手修正微調。」

與一般彩民隨機機選或研究走勢圖不同，劉先生靈機一觸，利用AI輔助寫出一個選號小程式。他解釋運作原理：「我用這個小程式，讓AI先從80個號碼裡選出20個；我再根據重號、連號以及號碼分布，在選出的20個號碼裡進行人手修正微調。」

花130元買6組複式票 獨攬全國唯一「選十中十」

8月28日，劉先生透過該程式挑選出20個號碼後，再自行組合成6組「11選10」複式票，總共花費130多元。當晚8時27分，他前往西安市高新區隆港城的福彩投注站打印彩票。

當晚「快樂8」第2026230期開獎，全國僅開出1注「選十中十」，單注獎金達500萬元，這注唯一的幸運大獎偏偏落在劉先生的彩票上。由於他購買的是11碼複式票，全票命中10個開獎號碼，除了抱走1注「選十中十」500萬元頭獎外，還兼中10注「選十中九」，令總獎金累計高達508萬元。

劉先生表示，當晚9時40分左右以手機核對開獎號碼，驚覺自己中了10個號碼，「當時還不太敢相信，直到第二天早上起床後才敢跟父親講。」其父起初亦半信半疑，經再三反覆核實後，全家人激動又興奮。

福彩中心對此特別提醒，本次中獎純屬極端偶然事件。AI生成的彩票號碼本質上僅屬隨機數字排列，既不具備任何預測能力，亦無法提高中獎概率。由於彩票開獎結果完全隨機，坊間並不存在任何「穩贏」的選號技術或演算法，呼籲市民切勿盲信AI工具，理性購彩，切勿盲目跟風模仿。