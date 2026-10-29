內地夫婦搭AirAsia擅自換位拒補錢　大鬧機艙：是不是中國人|有片

亞洲航空（AirAsia；亞航）日前爆發機艙鬧劇。一對內地夫婦在吉隆坡乘搭亞航航班時，因私自調換座位且拒絕補費，不僅在機艙大吵大鬧，更情緒勒索同機乘客稱「是不是中國人呀」，最終驚動多名機場保安強行登機處理；因雙方僵持不下，全機旅客被迫收拾行李落機重新安檢，一度引起鼓譟。



涉事女乘客私自調換座位，更在機艙上大吵大鬧。（影片截圖）

事發於10月25日，涉事夫婦因未付費選位，被獲派不相鄰的座位。登機後，妻子見丈夫身旁的座位空置，遂擅自調換座位。機組人員發現後，上前勸阻並要求按規定補付費用或返回原座，惟涉事夫婦拒絕合作，更在機艙內大吵大鬧。

影片顯示，涉事女乘客當眾大喊，辯稱只是見到丈夫旁邊有空位才坐過去，並質疑職員指其觸犯規定的說法。同行男親友又稱，他們一行6人一同上機，反問「一起坐的位置要交啥錢呢」，甚至向機上其他華人乘客情緒勒索，大喊「是不是中國人呀，你們有沒有了解前因後果」。

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涉事夫婦情緒勒索同機乘客，大喊「是不是中國人呀，你們有沒有了解前因後果」。（影片截圖）

涉事夫婦情緒勒索同機乘客，大喊「是不是中國人呀，你們有沒有了解前因後果」。（影片截圖）

由於涉事夫婦情緒激動、拒絕配合，多名身穿反光背心的機場保安人員登機介入，最終全機乘客需要收拾行李落機重新安檢，大批乘客因行程受阻極度不滿，一度鼓譟，更怒轟涉事者自私自利累及無辜。

根據亞航的座位政策，若乘客沒有預先購買指定座位，在未經許可或未付費的情況下，嚴禁私自調換至其他空位。