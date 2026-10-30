電商平台AI模特現三條腿、反關節「比V」　製作成本低至¥5元/張

內地「雙十一」購物節臨近，關於電商平台AI模特展示的話題再次引發關注。有網民發現，在一些淘寶、拼多多店舖展出的女童模特圖中，出現手部呈反關節「比V」、「三條腿」等，但客服稱圖片均為「實物拍攝」，並未給模特圖作相關AI標註，令不少網民直言「現在直接用AI，請問是要賣給AI嗎？」



在一些淘寶、拼多多店舖展出的女童模特圖中，出現手部呈反關節比V、「三條腿」等。（澎湃新聞）

AI模特圖現三條腿、反關節比V 客服稱「實物拍攝」

據內媒《澎湃新聞》報道，部分淘寶店舖展出的模特圖顯示，女童手部姿勢明顯違背人體結構。惟該店客服稱，圖片由模特拍攝，均為「實物拍攝」，並稱「網圖和實物會有點差別是正常的」。

拼多多一些店舖的商品圖同樣存在類似問題，一間店舖商品圖出現「三條腿」模特，在該商品詳情頁圖片上，還標註了模特身高、體重、三圍、試穿尺碼等信息。

據悉，部分商家會明確標註「模特由AI生成」字樣，但有些商家並沒有作任何標註。

在一些淘寶、拼多多店舖展出的女童模特圖中，出現手部呈反關節比V、「三條腿」等。（澎湃新聞）

不僅是商品圖，評論區也存在疑似AI圖片。淘寶某店舖評論區提示「為你顯示真實評價」，但一個在某店舖有過5次購買記錄的賬號，在評論區發布好評展示的照片中出現了「三隻腳」的情況。

多名網民在社交平台稱，電商AI模特圖失真、無法判斷版型，「以前模特圖雖然會狠狠P圖，但至少能看面料和質感，現在直接用AI，請問是要賣給AI嗎？」；也有網民直言「真人展示也不真實，我不排斥做得好的AI。」

店舖評論區也存在疑似AI圖片。（澎湃新聞）

AI生成圖成本僅為實拍三成

報道指出，AI模特圖產業已逐漸規模化，一份AI女裝生圖提示詞指令合集售價16.9元（人民幣，下同），已售866份。而一份AI女裝帶貨工作流教程售價9.9元，已售出3.7萬份。

有電商攝影師稱可接實拍模特圖，也可做AI模特生成圖。據其報價，實拍包含場地費、模特費、攝影費等，拍一件衣服至少兩三百元，可拍攝9張圖。而用AI生成模特圖最低收費每張6元，若清晰度降低則每張5元。AI圖半小時就能生成，若實拍則需要隔天或者兩到三天才能出圖。

AI模特圖產業已逐漸規模化。（澎湃新聞）

關於衣服質感問題，有AI電商圖公司的從業者稱，「通常衣服面料AI基本可以還原，消費者看不出差異」；至於模特身高、體重、三圍等數據，「可以隨意設計，商家設計好我們按需求做」。當被問及AI虛擬人是否涉及虛假宣傳時，他們稱「遍地是AI人，要看平台規則，正常沒問題。」

不過，也有堅持白底圖實拍的攝影公司稱，AI面料還原度低，看不到面料質感。有電商攝影從業者表示，用AI的商家退貨和投訴要高很多。

平台重罰禁售與法律紅線：未標註 AI 生成是否構成消費欺詐？

據了解，淘寶在2025年3月啟動AI假圖治理，嚴厲打擊利用AI假圖欺騙消費者、侵害原創品牌商家的違規行為。拼多多也在今年8月發布《關於進一步規範商家AI生成圖片合規應用的公告》，違規情形包括使用AI生成的、違反物理、生物或客觀規律的圖片等，將對違規商家採取部分或全部商品下架、禁售等措施。

針對電商AI模特圖氾濫是否構成虛假宣傳、消費欺詐等問題，北京盈科（杭州）律師事務所方彩虹律師分析認為，使用AI模特圖，屬於人工智能的正常技術應用，但是否構成虛假宣傳或消費欺詐，主要取決於商家展示內容與實際銷售的商品實物是否相符，以及商家是否對消費者存在虛假陳述或隱瞞。商家作為內容發布用戶，在通過電商平台、直播間等發布AI模特圖時，應當主動勾選平台的「AI生成內容」等聲明。