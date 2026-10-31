13歲女被15歲閨密強逼賣淫染梅毒　父奔走申訴主腦及10嫖客全判刑

江西九江市發生一宗令人震驚的未成年少女遭脅迫賣淫案。一名年僅13歲的少女，遭15歲閨密夥同他人以暴力、非法拘禁等手段，逼迫從事性交易，導致其感染性病及患上抑鬱症。



案件經受害人父親多年奔走申訴後，最終不僅當年未滿16歲的倪姓主腦被依強姦罪判囚5年6個月，10名涉案嫖客亦全部被依強姦罪判刑。



江西九江市發生一宗令人震驚的未成年少女遭脅迫賣淫案。一名年僅13歲的少女，遭15歲閨密夥同他人以暴力、非法拘禁等手段，逼迫從事性交易，導致其感染性病及患上抑鬱症。

男子和15歲少女暴力控制3未成年少女逼迫接客

綜合內地媒體報道，受害人父親魏瀟（化名）於2022年得知女兒魏薇（化名）遭人脅迫賣淫，隨即展開長達數年的維權及申訴之路。案情指，在2022年3月至7月期間，一名魏姓男子與案發時年僅15歲的倪姓女童等5人組成犯罪集團，以毆打、辱罵及非法拘禁等暴力方式，控制魏薇等3名未成年少女。

該集團將少女們安排在九江市多處地點接客從事性交易，每次收取400元至2000元人民幣不等（約合430至2100港元），犯罪所得主要由魏男與倪女瓜分。

女兒染梅毒患抑鬱 生父不滿原判決堅持申訴

九江市警方於2022年9月立案偵查。至2023年12月底，法院裁定魏男強迫賣淫罪及強制侮辱罪成，判囚6年6個月；其餘3名同黨亦被判處3年3個月至5年2個月不等的有期徒刑。

然而，魏薇的父親對初步處理結果感到不滿。他指出，女兒事後被診斷感染梅毒及支原體，並出現抑鬱障礙、失眠等嚴重心理創傷；但案發時身為策劃主腦之一的倪女，卻因未滿16歲而暫未被追究刑責，加上10名涉案嫖客亦未受法律制裁，故他決定持續向司法機關投訴及反映。

魏薇的父親對初步處理結果感到不滿。他指出，女兒事後被診斷感染梅毒及支原體，並出現抑鬱障礙、失眠等嚴重心理創傷。

魏薇的父親對初步處理結果感到不滿。他指出，女兒事後被診斷感染梅毒及支原體，並出現抑鬱障礙、失眠等嚴重心理創傷。

在魏父的堅持下，檢方最終決定啟動立案監督程序，先將10名涉案嫖客全數以強姦罪追究刑事責任，各人分別被判處有期徒刑2年至5年不等。

至於案發時年僅15歲的倪女，檢方亦於今年（2026年）2月以強姦罪對她提起公訴。法院審理認為，倪女雖然犯案時不滿16歲，但她以暴力脅迫手段直接壓制受害人，並促成嫖客實施性侵。

考慮到她犯案時已滿14歲，依法雖可減輕處罰，但其行為已構成犯罪；加上她當庭認罪，且家屬已向受害人作出賠償，法院最終在一審判處倪女有期徒刑5年6個月。