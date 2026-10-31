山西女碩士案｜兩名涉多次強姦村民下周宣判　「收留」男子不起訴

山西一名女碩士患精神疾病，失蹤13年被尋回，與村民張某軍育有2個孩子，事件當時震驚社會各界，張某軍是拐賣還是「好心收留」引發網民爭論。此前張某軍曾被警方採取刑事強制措施，已於今年1月被檢方決定不予起訴，事件一度引發部分網民批評判決是縱容拐賣。



張某軍未被追究刑事責任，但卜某在村中生活的十餘年間，遭遇了多次性侵害。據卜某的哥哥卜先生透露，張某軍所在村莊的兩名村民因涉嫌多次強姦卜某，被檢方依法提起公訴。



據悉，該強姦案件已於2025年年底開庭審理，但當時並未當庭宣判。10月30日，據該案代理律師王文廣透露，村民涉嫌多次強姦女碩士卜某一案將於11月4日在山西省左權縣人民法院開庭並進行一審宣判。



走失十餘年被尋回 同居「收留」男子獲不起訴惹議

據官方通報及媒體報道，女碩士卜某因患有精神分裂症，於2011年從家中走失。十餘年後，卜某被家人尋回時，已被當地村民張某軍「收留」同居，並育有一雙兒女。

警方通報指出，張某軍在明知卜某患有精神疾病的情況下，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，隨即被公安機關採取刑事強制措施。同時，針對外界高度關注的拐賣婦女疑雲，官方經走訪調查後表示，卜某曾在村內獨自停留並有精神異常表現，暫未發現卜某被拐賣的線索和證據。

山西女碩士患精神分裂失蹤後生子 檢方指孩子父親情節輕微不起訴

女事主的本科畢業證書。（紅星新聞）

儘管張某軍在事發後一度被刑事拘留，但今年1月22日，檢察院正式對張某軍作出不予起訴的決定。檢方在決定書中指出，張某軍與卜某形成了長期穩定的同居關係，並共同育有子女，因此其行為不構成強姦罪。

此外，調查查明張某軍曾將卜某生育的一名嬰兒送養，並從中獲取了4萬元「抱養費」。對此，檢方認定生活困難的張某軍此舉屬於「民間送養」，不構成犯罪。

不過內地網民批評檢方不起訴是縱容人口販賣：「厲害了，長期限制人身自由還能說是組建家庭」、「強姦一次叫強姦，強姦多年算同居是吧」、「這種判斷讓人心寒，法律應當公正。」

強姦還是收留？農村男帶回精神病女碩士13年還生子引爆輿論

遭同村兩名村民性侵

除此之外，卜某的哥哥還收到兩份起訴書，檢察機關對張某軍的兩名同村村民以強姦罪提起了公訴，並於去年12月29日開庭審理。

其中一份《起訴書》顯示，2020年7、8月至2024年春，被告人張某國先後四次到張某家，在明知被害人卜某精神異常不能正確表述自己意願的情況下與卜某發生性關係。另外，2022年農曆6、7月的一天，張某國酒後以滿足其性慾為目的，猥褻張某的女兒，在聽到張某回家後離開。

山西女碩士患精神分裂失蹤十餘年被尋回。（紅星新聞）

和順縣檢察院認為，被告人張某國明知被害人卜某系精神病患者而多次與之發生性關係，犯罪事實清楚，證據確實、充分，情節惡劣，應當以強姦罪追究其刑事責任。另外，張某國還應當以猥褻兒童罪追究其刑事責任。

另一份《起訴書》顯示，2022年至2024年間，被告人張某林先後三次到張某家，在明知被害人卜某精神異常不能正確表述自己意願的情況下與卜某發生性關係。和順縣檢察院認為，被告人張某林明知被害人卜某系精神病患者而多次與之發生性關係，犯罪事實清楚，證據確實、充分，情節惡劣，應當以強姦罪追究其刑事責任，依據相關法律規定提起公訴。

女子目前仍在醫院接受治療

據此前報道，卜先生表示，家人想把卜某接回家，但根據她的病情，目前仍需在醫院接受治療。醫院專業的護理人員把她照顧得很好，目前她生活可以自理。她的情緒、精神狀態比剛回家時好多了，家人她都認識了。家人定期會去醫院看望，送去一些衣服和零食，陪她聊天，「她現在看書少了，看電視多一些。」

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