歌手吾恩患「胃癌之王」逝世終年41歲　醫生呼籲：30歲及早照胃鏡

曾為廣播劇《魔道祖師》演唱經典主題曲的知名古風歌手、音樂團隊「鸞鳳鳴」成員吾恩，與被稱為「胃癌之王」的胃印戒細胞癌搏鬥近七年後，於10月31日凌晨不幸離世，終年41歲。其伴侶於微博發文證實死訊，消息隨即登上微博熱搜榜首，令歌迷悲痛惋惜。吾恩的離世同時引發公眾對胃癌年輕化及胃鏡篩查的廣泛關注。



四川大學華西醫院胃癌中心主任楊昆教授表示，臨床中40歲以下的年輕胃癌患者佔比已達到6.7%至8.5%。楊昆指出，現代都市青年三餐不規律、長期熬夜、頻繁進食重口味外賣，加上幽門螺桿菌感染，都在日復一日地破壞胃黏膜屏障，誘發慢性病變甚至癌變。



內地知名歌手吾恩癌症復發離世 同性伴侶同樣患癌曾輪流化療

吾恩伴侶於31日發文悲痛證實死訊：「小夥伴們，吾恩昨晚凌晨走了。」（微博截圖）

楊昆和臨床專家建議，高危族群篩查建議，常規篩查年齡前移，40歲及以上人群，若伴有胃癌家族史、幽門螺桿菌感染、慢性萎縮性胃炎，或長期飲食習慣不良，應定期安排胃鏡篩查。

此外，30歲可考慮首次基礎胃鏡，30歲以上青年若長期存在消化不良、胃痛等不適，或屬於上述高危族群，可在專科醫生評估下接受人生首次「基礎胃鏡檢查」。若檢查結果正常，再根據醫囑決定隨後的複查間隔。

唱紅《魔道祖師》神曲：罹病悲嘆「被剝奪唱歌權利」

吾恩嗓音溫潤深情，多年來在華語古風圈及廣播劇領域累積了大量代表作，包括《魔道祖師》廣播劇主題曲《忘羨》、《人間縱我》，以及同人曲《同道殊途》等。

綜合內媒報道，2019年12月，當時年僅35歲的吾恩公開確診胃印戒細胞癌，隨即展開漫長而艱難的抗癌之路。在抗癌的近七年間，他經歷了三次開腹大手術及無數次化療。今年3月，他因突發腸梗阻接受第三次大手術，當時癌細胞已出現骨轉移，身體機能大受打擊。到了後期，他血氧度一度跌至危險水平，必須全天候依賴氧氣設備維持呼吸。

今年9月2日，吾恩在社交平台發表生前最後一篇告別長文，坦言：「我一點也不怕死，但真的接受不了喜歡我的人難過……疾病把我唱歌的權利剝奪了，我沒有能力再回報大家了。」 他更溫柔許願，希望在另一個平行世界裡「每天都能唱歌給大家聽」。

10月31日，其伴侶蒼白透過微博帳號「白頭白尾」悲痛公布：「小夥伴們，吾恩昨晚凌晨走了。」 據悉，抗癌期間伴侶亦曾確診腸癌，兩人多年來輪流化療、患難與共，這段生死相依的深厚感情亦讓大批網民為之動容。

曾為人氣廣播劇《魔道祖師》演唱經典主題曲的知名古風歌手、音樂團隊「鸞鳳鳴」成員吾恩，與被稱為「胃癌之王」的胃印戒細胞癌搏鬥近七年後，於10月31日凌晨不幸離世，終年41歲。（微博照片）

「胃癌之王」極擅偽裝：早期無典型徵兆

據內媒報道，「胃印戒細胞癌」在醫學界常被冠以「胃癌之王」的稱號，惡性程度極高。該病因癌細胞胞質內充滿黏液、細胞核被擠壓至一側如同一枚戒指而得名。

臨床專家指出，胃印戒細胞癌最凶險之處在於其「擅長偽裝」，早期無典型徵兆，多數患者早期僅有飯後腹脹、食欲下降或上腹隱痛，甚至完全沒有不適感，症狀與普通慢性胃炎極難區分。

胃印戒細胞癌在常規胃鏡視野下，表面黏膜可能僅呈現輕微的點狀或片狀糜爛，看似普通炎症，但癌細胞往往已深入黏膜下層浸潤生長。若檢查不夠細緻或取樣過於淺表，極易發生漏診。此外，胃印戒細胞癌病情進展迅猛，一旦患者出現明顯消瘦、消化道梗阻或出血時，通常已進展至中晚期。

醫學數據顯示，早期胃印戒細胞癌若病變局限在黏膜或黏膜下層，5年存活率可超過90%，無淋巴結轉移者甚至高達94.2%。然而，一旦進入晚期，存活率將出現「斷崖式下跌」。目前內地胃癌的早期發現率僅約20%，專家強調，「胃鏡檢查加病理活檢」是目前國際公認診斷早期胃癌的金標準，並無任何血液檢查或影像學手段可以完全替代。