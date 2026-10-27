25歲網紅「嘻嘻徐寶」胃癌逝世！常熬夜吃外賣　醫揭早期5大徵兆

內地遼寧25歲知名網紅「嘻嘻徐寶」因胃癌於2026年9月28日不幸離世，她生前曾透露自己長期熬夜和吃外賣，而且抗拒喝清水，反而大量喝咖啡和奶茶，詎料年紀輕輕便確診奪命惡疾。



胃癌是香港常見的癌症之一，根據衞生防護中心資料顯示，胃癌一直高居本港癌症致命原因的前列位置，高鹽飲食及高脂肪飲食均是誘發胃部病變的高危因素。許多患者在初期因輕視症狀，加上懼怕侵入性胃鏡檢查或缺乏警覺而拖延求醫，導致腫瘤體積持續擴大，到發現時往往已屬中後期，大幅增加治療難度。



內地知名網紅「嘻嘻徐寶」於2026年9月28日因胃癌離世。（網上圖片）

內地知名網紅「嘻嘻徐寶」於2026年9月28日因胃癌離世。（網上圖片）

抗癌網紅徐寶離世 生前天天飲奶茶吃外賣

據台灣媒體《ETtoday新聞雲》報道，25歲（部份台灣媒體報道26歲）知名網紅「嘻嘻徐寶」於2026年9月28日因胃癌離世，其官方抖音帳號發布訃告證實死訊，引發廣大網民關注與心疼。

徐寶生前曾拍片透露自己罹癌，又指過去長期熬夜至凌晨1、2點、一天只吃2餐且間隔過長，平時亦少喝水，反而每天喝2杯咖啡及每周喝3至4次奶茶，以及偏好重油重辣的外賣與外食，徐寶認為自己患癌與不良生活習慣有關，故以自身慘痛經驗警惕大眾注意身體狀況，「健康才是人生最大的財富」。

台灣豐原醫院外科主任袁天民解釋，世界衛生組織已將「幽門螺旋桿菌」列為第一級致癌因子，臨床上有高達80%至90%的胃癌均與其相關。袁天民醫生呼籲愛吃高鹽醃漬煙燻食物、具胃癌家族史、曾感染幽門螺旋桿菌、慢性胃炎或長期吸煙等高風險族群，若出現上腹痛、消化不良、食慾下降、不明原因體重減輕、黑便或貧血等警號，應儘速就醫篩檢，如能及早發現，就可以提高治癒機會。

內地知名網紅「嘻嘻徐寶」患癌離世，她生前長期熬夜及吃外賣，認為自己患癌與不良生活習慣有關，故以自身慘痛經驗警惕大眾注意身體狀況。（網上圖片）

內地知名網紅「嘻嘻徐寶」患癌離世，她生前長期熬夜及吃外賣，認為自己患癌與不良生活習慣有關，故以自身慘痛經驗警惕大眾注意身體狀況。（網上圖片）

內地知名網紅「嘻嘻徐寶」患癌離世，她生前長期熬夜及吃外賣，認為自己患癌與不良生活習慣有關，故以自身慘痛經驗警惕大眾注意身體狀況。（網上圖片）

胃癌高居香港第6大致命癌症 醫揭罹癌風險暴增10倍

年輕胃癌個案往往比長者更具隱蔽性，極易在初期被當成短暫的胃部小毛病而錯失先機。根據香港中文大學醫學院（CUHK MED）的臨床腫瘤數據顯示，胃癌長年高居全球第五大常見癌症，亦位列本港第六大致命癌症，其主要風險因素正是幽門螺旋菌感染。

台灣衛生福利部國民健康署的癌症防治指引亦進一步示警，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的風險較未感染者高出6至10倍，長期反覆發炎會逐步誘發「萎縮性胃炎」與「黏膜腸化生」等癌前病變；許多年輕上班族習慣長期熬夜且依賴高鹽重辣外賣，當胃部出現反酸脹痛時，往往只靠成藥掩蓋症狀，醫學界強烈建議若消化不良症狀持續超過兩周，應主動進行內窺鏡檢查，及早發現才能阻斷細胞癌化。

許多年輕上班族習慣長期熬夜且依賴高鹽重辣外賣，當胃部出現不適，只靠成藥掩蓋症狀，醫學界強烈建議若消化不良症狀持續超過兩周，應主動進行內窺鏡檢查。（AI生成圖片）

胃癌五大危險警號

根據香港癌症基金會及香港衞生防護中心的最新衛教資訊，無論早晚期，胃癌最核心的症狀可總結為以下5大警號：

1.持續消化不良與上腹脹痛：經常出現胃酸倒流、胃灼熱、經常打嗝，或在進食後感到上腹部異常飽脹、抽筋痛。

2.食慾不振與快速飽腹感：對食物失去興趣，甚至即使僅進食少量食物，也會立即感到胃部極度脹滿。

3.噁心嘔吐甚至吐血：進食後頻繁感到噁心、嘔吐，若腫瘤出血嚴重，嘔吐物中可能帶有鮮血或呈咖啡渣狀。

胃癌最核心的症狀為持續消化不良與上腹脹痛、食慾不振與快速飽腹感、噁心嘔吐甚至吐血、大便發黑或帶血、無故體重急速下降與疲勞。（AI生成圖片）

4.大便發黑或帶血：消化道出血經腸道消化後，會導致糞便呈黑色瀝青狀，或是直接出現便血。

5.無故體重急速下降與疲勞：突然出現體重持續顯著下降，並伴隨貧血、面色蒼白及無法緩解的倦怠感。

預防胃癌除了定期篩查，日常飲食亦是關鍵，高鹽及醃製食品會損害胃黏膜，增加患胃癌風險，每天食用過量加工食品對消化道健康構成威脅。民眾應減少攝取高鹽及醃製食品，多吃富含抗氧化物及膳食纖維的蔬果，以維持胃腸機能健康，醫學界呼籲大眾關注腸胃健康，一旦出現持續腹痛或排便異常應儘早求醫。