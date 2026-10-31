助手失名牌手袋獲尋回　台灣藝人贈錦旗謝上海警：只有中國做得到

10月30日，台灣男星明道（原名林朝章）在社交平台發佈影片，透露自己早前特意前往上海松江交管支隊G60滬昆高速公安檢查站致贈錦旗。他在片中透露，團隊工作人員不慎遺失的名牌手袋被被拾獲送到交警隊，感慨內地治安極佳，「這在全世界範圍內幾乎不可能發生，只有在我們中國。」



台灣男星明道在社交平台發佈影片，透露自己早前特意前往上海警方致贈錦旗。（抖音@明道）

明道在影片中憶述，事發於本月14日，他與團隊工作人員張志銘駕車由上海出發前往杭州，中途在楓涇服務區停車休息。離開後服務站不久，張志銘突然接到交警隊來電，方驚覺自己的名牌手袋不慎遺留在服務區內。

明道團隊工作人員不慎遺失的名牌手袋被送到交警隊。（抖音@明道）

明道表示，該手袋是多年前在巴黎購入的名牌貨，袋內有明道的證件、存着500G資料的手機和100元人民幣現金。明道在影片中激動表示，手袋連同所有貴重物品完好無缺地獲警方尋回，他感慨「在全世界範圍內幾乎不可能發生這樣的事，只有在我們中國，我覺得很了不起，我們的治安可以好到這種程度。」他更隔空呼籲拾獲者聯絡他，希望能當面言謝。

交警隊來電告知名牌手袋被遺留在服務區內。（抖音@明道）

明道感慨內地治安極佳，「這在全世界範圍內幾乎不可能發生，只有在我們中國。」（抖音@明道）

據《澎湃新聞》新聞報道，上海市公安局松江分局回應指，事發當日下午約3時半，一名交管協勤人員在楓涇服務區日常巡邏時拾獲一個男士手袋，隨即移交高速大隊民警處理。警員清點財物後透過系統查詢，第一時間聯絡失主張先生，約一小時後他抵達檢查站領回失物。

松江警方指，執法人員在處理過程中完全不知道失物與藝人明道有關，直至明道發佈影片才知悉原委，強調這只是一次日常的工作處置。