全紅嬋上海亮相身著白衣紮辮大跳手勢舞　網民驚呼「女大十八變」

現年19歲的國家跳水隊天才選手全紅嬋，過去在東京及巴黎奧運累積3面金牌，一舉一動備受外界關注。日前她到上海出席護膚品牌活動，一身全白造型並大方跳起手勢舞，其最新狀態隨即在網上掀起熱議，大批網民驚嘆她氣質大變，直言「女大十八變」。



日前她到上海出席護膚品牌活動，一身全白造型並大方跳起手勢舞。（抖音截圖）

日前她到上海出席護膚品牌活動，一身全白造型並大方跳起手勢舞。（抖音截圖）

日前她到上海出席護膚品牌活動，一身全白造型並大方跳起手勢舞。（抖音截圖）

全白造型配麻花辮 台上展自信

全紅嬋18日現身上海品牌活動，身穿全白長袖套裝，頭髮綁成麻花辮，造型簡約時尚。當主持人介紹她出場時，她以從容步伐走到舞台中央，全場觀眾隨即熱烈歡呼，台下更傳來「全紅嬋我愛妳」的打氣聲，人氣極高。

有別於昔日短髮、帶嬰兒肥及較為木訥的形象，現在的她面對群眾表現得落落大方，更在台上公開表演手勢舞，顯示已逐漸適應爆紅帶來的壓力。她事隔兩個月更新社交平台，發佈了約10秒的手勢舞片段，清新外型獲網民大讚「越來越溫柔」、「漂亮又可愛」。

養傷兼顧學業 為2028年洛杉磯奧運會週期蓄力

全紅嬋在第十五屆全運會拿下女子團體及雙人項目金牌後，進入長期休養調整期。據悉背後原因是她需要休息養傷，加上課業考量，因此暫時淡出部分國際大賽。

2025年5月3日，全紅嬋在決賽後。當日，在北京舉行的2025年世界泳聯跳水世界盃總決賽女子10米台決賽中，中國選手陳芋汐、全紅嬋分別以431.25分、409.80分的成績獲得冠、亞軍。（新華社）

據《新華社》，全紅嬋自2025年5月起便受困於腳踝舊傷，距腓前韌帶損傷伴關節腔積液使其錯過了全國冠軍賽與世錦賽等重要賽事。廣東隊教練組明確表示「運動員的運動生涯很長，現階段必須優先保障她的完全康復，為2028年洛杉磯奧運會週期蓄力。」