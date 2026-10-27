上海人形交警機械人街頭巡邏　夜間藍光嚇到網民：紙紮人？｜有片

近日，有網民發布影片顯示，上海出現一批造型逼真的「人形交通管理機械人」在街頭巡邏。這些機械人穿著警察制服、戴著警帽，還分為男警、女警兩種造型。機械人逼真的五官配上底座的藍色燈光，部分市民「偶遇」被嚇一跳，直言「上海還是太超前」。



據網民發布在網絡上的影片和照片可見，這批機械人外形與真人交警相近：身穿整齊制服、佩戴警帽以及白色手套，五官也與真人極為相似。不過，這些機械人的雙腳固定在四輪移動的底座上，底座印有「上海交警機械人」及「警察」等字樣，可在馬路、斑馬線及行人路平穩滑行。

上海出現一批造型逼真的「人形交通管理機械人」在街頭巡邏。這些機械人穿着警察制服、戴着警帽，還分為男警、女警兩種造型。（影片截圖）

上海出現一批造型逼真的「人形交通管理機械人」在街頭巡邏。這些機械人穿着警察制服、戴着警帽，還分為男警、女警兩種造型。（影片截圖）

上海出現一批造型逼真的「人形交通管理機械人」在街頭巡邏。這些機械人穿着警察制服、戴着警帽，還分為男警、女警兩種造型。（影片截圖）

這批人形交管機械人夜間執勤的畫面與效果引發關注。周圍光線變暗後，底座會亮起藍色的燈光，光線從下往上照射到機械人的臉部，加上其身體保持僵直移動，不少網民看到後表示被嚇到，「紙紮人？」「那個藍光，萬聖節？」「太魔幻了，不愧是魔都」「上海還是太超前」。也有網民擔心是否影響交通。

據內媒《上觀新聞》報道，在今年7月17日世界人工智能大會期間，這批交管機械人就已經在上海世博展覽館周邊路口投入使用。數台人形交管機械人來往穿梭指揮交通，並為市民答疑指路。

據了解，這批全新上崗的交管機械人造型逼真，集執勤、勸導、服務、巡邏於一體，相當於路口的「全能輔警」，不僅都能夠準確作答現場市民的詢問，流暢完成中英文雙語交流，還熟知世博展覽館周邊的交通路線和重點位置，掌握各類車駕管、事故處置相關常識。

交警機械人熟知世博展覽館周邊的交通路線和重點位置。（抖音）

上海市公安局交管總隊科技支隊民警鄭洋介紹，路口指揮和違法勸導是交管機械人的核心業務能力。其搭載的多模態視覺感知算法可以準確識別路口紅綠燈信號，自主思考完成交通指揮。

同時，交管機械人還能夠精準捕捉騎行電動單車未佩戴頭盔、越線停車、違法載人等交通違法行為，並進行語音勸導。此外，路口設有專屬充電崗亭，當機械人電量不足時會自行返回充電，以維持長時間街頭執勤。