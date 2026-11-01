深圳女注射100組生長因子後臉部饅化畸形　致患抑鬱2年沒工作社交

內媒《寧波晚報》報道，深圳一名年輕女子為變美，在江西贛州的美容機構為臉部注射了100組生長因子，隨後出現嚴重的「饅化」現象，面部腫脹畸形，引發關注。



事主在臉部未出現「饅化」前的樣子。（影片截圖）

事主在注射約100組生長因子後出現嚴重的「饅化」現象，面部腫脹。（影片截圖）

事主在事後出現嚴重的「饅化」現象，面部腫脹。（影片截圖）

事主在注射約100組生長因子後出現嚴重的「饅化」現象，面部腫脹。（影片截圖）

事主在注射約100組生長因子後出現嚴重的「饅化」現象，面部腫脹。（影片截圖）

報道指，在2021年起至2022年，當時23歲的肖女士前後約施打10次，共注射了約100組生長因子。

花近20萬元修復仍無效

到了2023年年初，肖女士發現臉部開始「瘋長」，導致臉部嚴重畸形，同年7月赴上海一家機構進行抽吸修復，花費3萬多元（人民幣，下同），不僅未見好轉反而更加嚴重，臉部比先前更加腫脹。

之後她經「醫托」介紹前往深圳的美容機構進行修復，先後打了6次「輕薄針」。該治療僅當下見效， 一兩個月後便反彈，面部從「饅化」徹底變成畸形。期間，她在深圳的美容機構共花費近17萬元。

報道又指，肖女士表示，協助進行修復的機構隨後全數「跑路」。肖女士面臨部分未消費款項無法退回的困境，「醫托」也已將其拉黑。

肖女士坦言，這兩年自己沒工作沒社交，每天焦慮抑鬱需服藥，目前準備通過法律途徑維權。