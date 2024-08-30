內地醫院整容中伏！女子2萬割雙眼皮慘變｢Pepe青蛙｣：怎出去見人

貴州貴陽一名袁小姐日前花了2萬元（人民幣，下同）做了雙眼皮手術。



怎料過了10天後，發現自己的雙眼皮寬度比別人要多出幾毫米，讓她難以接受並哭訴：

我就像個悲傷蛙（佩佩蛙，Pepe the Frog）一樣，做成這樣我怎麼見人？

袁小姐花了2萬元人民幣做雙眼皮手術，怎料10天後發現自己的雙眼皮寬度比別人要多出幾毫米，讓她難以接受。（微博＠百姓關注）

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據《百姓關注》報導，袁小姐表示，想要院方退錢，但院方表示，現在並不能判定是手術失敗了，讓她再觀察一段時間看看恢復情況，並認定是恢復期還沒消腫。

然而袁女士無法接受院方的說法，於是在醫院大廳情緒失控，與工作人員僵持不下。

袁小姐表示，雙方經過將近一個月的協商，依然無法達成一致意見。

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之後她來到貴州省人民醫院醫學美容科進行檢查：

我當初說我只要割5毫米，但他們割了12毫米，這要我怎麼理解接受？

貴州醫院的醫生表示：「雙眼皮手術寬度確實以6到8毫米居多，袁小姐的12毫米寬度超出了一般的手術範圍。」

袁小姐表示，她會向相關機構提出投訴，如果投訴不成，她將會拿起法律當作武器，來維護自己的合法權益。

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