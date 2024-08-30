內地醫院整容中伏！女子2萬割雙眼皮慘變｢Pepe青蛙｣：怎出去見人
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
貴州貴陽一名袁小姐日前花了2萬元（人民幣，下同）做了雙眼皮手術。
怎料過了10天後，發現自己的雙眼皮寬度比別人要多出幾毫米，讓她難以接受並哭訴：
我就像個悲傷蛙（佩佩蛙，Pepe the Frog）一樣，做成這樣我怎麼見人？
點圖放大瀏覽：
+8
據《百姓關注》報導，袁小姐表示，想要院方退錢，但院方表示，現在並不能判定是手術失敗了，讓她再觀察一段時間看看恢復情況，並認定是恢復期還沒消腫。
然而袁女士無法接受院方的說法，於是在醫院大廳情緒失控，與工作人員僵持不下。
袁小姐表示，雙方經過將近一個月的協商，依然無法達成一致意見。
【延伸閱讀】抖音親子網紅樊小慧因丈夫出軌離婚 秒整容報復 新樣令粉絲心痛
點圖放大瀏覽：
+19
之後她來到貴州省人民醫院醫學美容科進行檢查：
我當初說我只要割5毫米，但他們割了12毫米，這要我怎麼理解接受？
貴州醫院的醫生表示：「雙眼皮手術寬度確實以6到8毫米居多，袁小姐的12毫米寬度超出了一般的手術範圍。」
袁小姐表示，她會向相關機構提出投訴，如果投訴不成，她將會拿起法律當作武器，來維護自己的合法權益。
【延伸閱讀】莎賓娜嫁富商3年顏值崩壞？12頭身美少女疑整容失敗新照嚇驚粉絲
點圖放大重溫更多莎賓娜昔日美照：
+14
「新樣」被批「塑膠感太重」 點圖放大看看莎賓娜的近照：
+10
削骨還父隆鼻隆胸全公開！盤點10個整容台網紅 呢個連性別都變埋台灣人氣「醜男網紅」決意整容改變人生 公開「新樣」進化超成功地表最強禰豆子？韓國爆肌網紅Cosplay《鬼滅之刃》衝擊粉絲視覺無名小站女神回歸！台灣元祖級網紅曬性感照 獲讚十幾年一樣咁靚23歲網紅狂打30次玻尿酸變香腸嘴未滿足 醫生警告：再整呼吸困難IG網紅遭騙柬埔寨 獲救回台竟拍AV 網民兩極：為什麼要救你？
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】