河南女眼角竟揉出彎針　疑4年前雙眼皮手術遺下：主刀醫生是新手

醫美盛行，但若要動刀手術可能會帶來意想不到的風險。



大陸河南一名人妻最近揉眼睛時，竟從眼尾揉出一根彎針，讓她嚇得不敢置信。

河南一名人妻揉眼時揉出一根彎針，疑是4年前做雙眼皮手術時醫生忘記拿出。（微博影片截圖）

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據《中華網》報道，河南一名顧女士2020年在朋友推薦下，來到周口縣城一家美容店做雙眼皮埋線手術。

18日晚上她側躺著玩手機：

眼睛不舒服揉眼睛，揉著揉著，感覺眼角突然多了一個東西，就是鐵絲的感覺。

她表示當時害怕極了，就拿下來一看，是一個彎的針。顧女上網查一看，雙眼皮手術針就和她揉下來的是一樣的。

顧女士回憶，當時為她做手術的是一名新手，老闆則在一旁口頭指導。術後她聽到小聲討論，以為只是線沒處理好。

但多年來，她的眼尾一直有輕微不適感：

用手揉的話有一種拉扯感，也不影響我正常生活我就沒多管。

顧女聯絡了美容店的老闆，但被已讀不回。而做手術的醫生也不承認此事，並且不再回覆她的訊息。

但揉眼睛揉出手術針的消息一傳出，隨即在網路上引發熱議。有人留言表示：

「到底是埋線還是埋雷？4年啊，這針恐怕在眼皮裡成精了」

「人體真的好強大」

「醫生的粗心大意簡直令人窒息，還好沒戳到眼球」

「洗臉的時候沒感覺嗎？」



也有網友分享起自己或身邊人遇到的各種奇葩醫療事故，像是剖腹產術後肚子痛，檢查發現紗布和手術鉗遺留體內；雙眼皮手術拆線不乾淨，線頭自行「破土而出」；盲腸炎手術傷口不癒合，竟是線頭殘留。

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