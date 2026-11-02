中山驚現215呎奇葩「廚廁一體」單位 煮飯時差錯腳點算？｜有片
撰文：盧詩文
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廣東中山一間面積約215呎（20平方米）、租金平價的自建出租屋（村屋），因廚房與廁所直接連通，嚇退睇樓客。租客最終未有承租，該房源目前仍然空置。
廚房連通廁所 睇樓客大感意外
據《新京報》等內媒報道，11月1日，中山市民廖先生反映，有客戶近期在網上睇中一套20平方米、租金便宜的自建房房源。實地睇樓時卻發現房屋格局特殊，廚房竟與廁所連通在一起，讓睇樓客十分意外。
租客難以接受 房源至今空置
廖先生表示，這種「廚廁一體」的格局多數人難以接受，最終客戶沒有租下該房，這套房源目前仍然空置。
事件經內地社交平台曝光後引發網民熱議，有人直言這種格局不僅存在衞生隱患隱患，氣味問題更令人難以忍受，難怪租客睇完即走；亦有網民笑言，在這種廚房煮飯，恐怕會煮出「特別的風味」。
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