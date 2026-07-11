深圳深漂住屋慘況：15蚊｢掛壁房｣竟仍存在　廁所房棺材房見盡辛酸

「深圳賺錢深圳花，一分都別想帶回家」——這句打工人之間流傳的調侃，道出了無數深漂的真實寫照。房租、水電、通勤費，薪水已花去大半。而深圳亦有許多低成本居住方式為「深漂」慳租，從50元（人民幣，下同）一晚的青旅到十多元的「掛壁房」，再到藏身城中村的月租數百元騎呢戶型，均顯示外來人要在這個城市生存著實不易。



白石洲是深圳最大的城中村，15萬人居住於此，這裏聚居着大量來深圳打拼的底層勞動者，被成為「深漂第一站」。（多維新聞）

50元一晚青旅成「深漂」第一站

對於初到深圳的人來說，青旅可能是最易接受的選擇。深圳青旅普通床位價格集中在50至80元一晚，靠近地鐵站或商業區的價格略高，偏遠區域則更親民，有青旅床位低至50元一晚，部分甚至包含早餐。

值得一提的是，深圳部分青旅甚至適合自由職業者創業——拎包入住，日付、周付、月租多種模式隨心選擇，完美避開租房大額押金和長周期合約的壓力。

15元一晚「掛壁房」仍存在

「掛壁」一詞最初源自深圳龍華的三和人才市場。那裏的年輕人沒有固定工作，靠打零工維持生活，沒錢了就去做日結，賺兩天生活費後開始「躺平」。

這種生活方式被他們自己稱為「掛壁」，吃的飯叫「掛壁飯」，喝的水叫「掛壁水」，住的廉價日租房叫「掛壁房」。2018年有日本記者拍攝了紀錄片《三和人才市場：中國日結100元的年輕人》，將這一群體推向公眾視野。

「三和大神」。（新浪圖片）

「三和大神」的居所十分混亂。（新浪圖片）

深圳的日租房出現得很早，2000年前後，羅湖火車站、汽車站周邊就已聚集不少這樣的日租房，十幾到二十幾元一晚，一張床、一個小房間，解決的是最基本的住宿需求。

在寸土寸金的深圳，很難想像如今依然有15元一晚的日租房存在。但在一些老城區、火車站附近，這樣的低價住宿從未消失。

深圳的日租房出現得很早，2000年前後，羅湖火車站、汽車站周邊就已聚集不少這樣的日租房。（小紅書截圖）

深圳的日租房出現得很早，2000年前後，羅湖火車站、汽車站周邊就已聚集不少這樣的日租房。（小紅書截圖）

據《澎湃新聞》，今年4月27日，位於深圳市龍崗區坂田街道的和成世紀名園這一住宅小區裡竟開了10餘家青年旅社，有人私自改造住宅、加裝上下鋪床位，從6人間、8人間到10人間，以單張床位30至50多元的價格對外出租。

因為價格低、空間小，這類房間沒有精緻的裝修，沒有寬敞的空間，甚至談不上舒適。但它提供了一個最現實的選擇，今晚有地方睡，明天還能繼續找工作，還能繼續留在這座城市。

月租幾百蚊換城中村蝸居 廁所床位一體化

在工作穩定後，不少「深漂」往往把城中村作為落腳點。這裏租金相對較低、交通也較方便，一些單間月租僅需幾百元。

據《新浪財經》，2026年深圳5月城中村平均租金約1662元/月，部分片區租金較2020年高點下跌30%至40%，整體空置率升至25%以上。

在工作穩定後，不少「深漂」往往把城中村作為落腳點。這裏租金相對較低、交通也較方便，一些單間月租僅需幾百元。（微信公眾號@深圳城市攻略）

以各片區為例，南山白石洲步梯單間900至1500元，福田上沙、下沙步梯單間1100至1800元，寶安固戍、西鄉步梯單間僅550至800元。

但城中村租金「相對可負擔」，是因為工資基準本身也不低，月收入6000元的上班族租500至800元壓力不大；若月收入僅4000元，負擔依然沉重。

但低價格的背後，往往意味着對居住體驗的妥協。深圳曾驚現「廁所房」——空間狹小，廁所和床位在同一空間，租客在一個空間吃喝拉撒「一體化」。城中村還有走廊改房間（月租500元）、廁所帶廚房（月租1400元）等騎呢戶型，亦有房間狹長到只能擺一張床的「棺材房」。

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第七次全國人口普查開展的一系列抽樣調查項目數據顯示，深圳人均住房建築面積僅21.5平方米（231呎），其中，光明、龍華和寶安三個區人均住房建築面積低於20平方米（215呎）。近三成家庭人均住房面積小於13平方米（139呎），在40個城市中排名倒數第一。

深圳人均住房建築面積僅21.5平方米，近三成家庭人均住房面積小於13平方米，在40個城市中排名倒數第一。圖為深圳白石洲城中村的住戶。（香港01）

深圳推住房保障項目

需要注意的是，目前，對於初到深圳、尚未找到工作的應屆畢業生，深圳推出了「深夢揚帆」和「青年驛站」等項目，提供最長15天的免費短期住宿。部分轄區更將免費住宿延長至30天。

此外，今年1月1日起正式施行的《深圳市青年人才住房支持實施辦法》，為2026年起首次在深就業創業的青年人才提供了兩條路徑。

其一是過渡性住房——政府提供的人才公寓，租金約為市場參考價的60%，優惠租期最長可達36個月。公寓以單間為主，面積約30平方米（322呎），選址優先佈局在交通便利、產業聚集的區域。

其二是安居補貼——選擇自行在市場租房的青年人才，可申請每月1250元（稅後1000元）的補貼，最長發放24個月，累計最高可領取2.4萬元。兩種保障方式二選一，不可重複享受。