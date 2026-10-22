廣東台山屋苑現多間骨灰房？官方通報為佛堂　網民：起碼無噪音

10月21日，廣東台山一屋苑多名業主反映屋苑疑似出現多個骨灰房。有業主稱，有人在屋苑買下多間商舖，但裝修後基本不開門，窗戶有貼紙，偶爾有人進去祭拜。

10月22日，台山市海宴鎮人民政府發佈情況通報稱，經核查，網上提及的20餘間房間內未發現存放骨灰，也未發現骨灰轉移的痕跡。事件引發網民熱議，有網民評論稱，「說明墓地比商舖還貴」、「睡眠障礙的人覺得挺好的」。



10月21日，廣東台山一屋苑多名業主反映屋苑疑似出現多個骨灰房。（新京報）

官方通報，無聚眾祭祀與骨灰痕跡，實為私人佛堂。（新京報）

20間「神秘商舖」封窗關門引關注

《新京報》報道，有業主稱，幾年前有人在該屋苑買了多間商舖後同時裝修，「但裝修之後搞什麼就不清楚，一直關著門的」。據其稱，這些房間窗戶貼著貼紙，安裝了不鏽鋼門，除了偶爾有人進去疑似祭拜外，平常基本不開門。

該業主稱，一直到今年10月18日，才有人發現這些商舖疑似被作為骨灰房。事件曝光引起關注後，房內疑似存放的骨灰懷疑已被移走。

河東村委會獲悉後，初步核查這些房間有20多個，海宴鎮政府人員前往現場，將根據核查情況處置。

官方調查：無聚眾祭祀與骨灰痕跡 實為私人佛堂

官方通報，無聚眾祭祀與骨灰痕跡，實為私人佛堂。（新京報）

10月21日，廣東台山市海宴鎮人民政府發佈情況通報稱，近日，網傳「海宴鎮某屋苑存在住宅內疑似存放骨灰」等情況，經核查，網上提及的20餘間房間內未發現存放骨灰，現場無聚眾祭祀痕跡，也未發現骨灰轉移的痕跡；個別業主在客廳擺放家庭自用佛像，未對外組織活動。下一步海宴鎮人民政府將持續加大轄區巡查力度，維護安定有序的居住環境。

網民：睡眠障礙的人覺得挺好的

事件引發網民熱議，不少人表示現在的墓地價格昂貴，「墓地越來越貴，而商品房越來越便宜，理論上說都是房，於是價格槓桿和市場規律就起作用了」、「說明墓地比商舖還貴」。

還有人認為骨灰房比較安靜，「希望我上下左右戶都是，多安靜，也不用擔心漏水問題」、「感覺比活人住著體驗更好。起碼沒有噪音。只要防火消防做好，我不介意的」、「睡眠障礙的人覺得挺好的」。

網民熱議。（微博）