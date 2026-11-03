10歲女童竟高182cm！進入｢猛長期｣每月高1cm　父親揭秘長高3關鍵

近日，江蘇常州，10歲女孩姜姜最近一次測量身高已達182cm。姜先生稱，他身高183cm，妻子身高178cm，女兒從小就比同齡人高很多。今年女兒進入「猛長期」，基本上一個月長1cm左右。



姜先生稱，孩子長這麼高，除了遺傳因素，飲食習慣、作息習慣和戶外運動等良好生活習慣也很重要。「女兒從小習慣在9點左右上牀睡覺，睡得比較好；平時會讓她少吃甜食，多吃肉蛋奶。另外，孩子也要適當控制體重，避免肥胖。」姜先生說。

10歲女孩高182cm 經常誤被認作老師▼▼

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姜先生稱，帶女兒做過幾次骨齡檢測，幾次結果均預測身高會超過190cm。因身高出眾，女兒也有一些困擾，比如被低年級新生誤叫成老師、買褲子困難等。

「理想身高是195至198cm，女兒正在練習排球，希望她不要超過198cm。」姜先生說。

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