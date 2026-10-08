韓國9歲童遭家暴報警　扮叫外賣「要炸醬麵」　警方3分鐘破門救人

「請給我一碗炸醬麵！」韓國京畿道安山市一名9歲男童，為了拯救遭家暴的媽媽，竟急中生智撥打112求救，為了不被爸爸發現，才佯裝叫外送，機智反應獲得警方大力稱讚。



9歲童撥112喊「我要炸醬麵」 機智暗語警秒懂

根據《韓聯社》報導，本月4日下午6時8分，112報案中心接獲一通來自京畿道安山市常綠區的一處住宅打來的報案電話。電話另一頭是一名年僅9歲的小學生，他先是說了家中有幾個人，接著便表示「要點一碗炸醬麵」。

韓國報案中心接獲一通報案電話。他先是說了家中有幾個人，接著便表示「要點一碗炸醬麵」。（Unsplash@Ruth Georgiev）

接線員警聞言驚覺有異，安撫男童的情緒後，男童才緩緩吐露家中狀況。他向警方表示「爸爸要打媽媽了」，並把父母在客廳激烈爭吵等情況全盤托出。當時，家裏除了男童以外，還有一名5歲的幼童也目睹衝突現場。

電風扇狠砸妻 警3分鐘破門救援

轄區警方接報後不敢大意，短短3分鐘內，也就是6時11分就火速趕抵現場，並將涉嫌施暴的40多歲父親帶回警局，並依特殊暴行及違反《兒童福利法》等罪嫌將其立案調查。

據了解，該父親在與妻子發生口角時，竟失控拿電風扇猛砸妻子的肩膀，甚至動手推對方。警方進一步指出，父親在年幼子女面前，公然對妻子施暴、飆罵髒話，已經對孩子造成嚴重心理創傷，構成精神層面的兒童虐待，因此同步祭出相關罰則。

該父親在與妻子發生口角時，竟失控拿電風扇猛砸妻子的肩膀，甚至動手推對方。（Unsplash@Sasun Bughdaryan）

家暴父遭強制驅離 警下達保護令

為了防止這名父親再度施暴，警方目前已採取緊急臨時措施，將他強制驅離住處，並下達保護令，嚴禁其靠近受害者100米以內，並將進一步調查詳細的案發經過。

警方也大讚9歲男童機智的臨場反應，「孩子似乎是為了不讓爸爸發現他正在報警，才假裝是在打電話叫炸醬麵外賣」。

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