英國11歲印度裔天才少女破國際象棋記錄　成最年輕女子特級大師

一位11歲來自倫敦西北部的天才少女西瓦南丹（Bodhana Sivanandan），在第46屆國際象棋奧林匹克團體賽（Chess Olympiad）中打破記錄，成為史上最年輕的女子特級大師（Woman Grandmaster）。她當時代表英格蘭隊參加在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的這項賽事，該賽事於周日落下帷幕。



美媒報道，她此前已成為英國最年輕的女子國際象棋冠軍，也是代表英格蘭參加任何體育項目國際賽事年齡最小的選手。根據國際棋聯（FIDE）記錄，她在年僅10歲5個月零3天時擊敗了60歲的特級大師Pete Wells，亦打破美國棋手卡伊普（Carissa Yip）保持的紀錄——伊普在2019年擊敗特級大師時為10歲11個月零20天。

2024年8月19日，在英國倫敦的Sky Guild Gaming Centre舉行的World Chess Clash of Blames錦標賽上，西洋棋特級大師 Vladimir Kramnik與9歲的天才神童西瓦南丹（Bodhana Sivanandan）會面。（Getty）

2024年，西瓦南丹的父親曾告訴BBC，他們家族中先前「根本沒有人」在國際象棋方面展現出過人的天賦，而女兒是在新冠疫情期間首次接觸這項運動。

在周日發布於YouTube的一段採訪中，西瓦南丹告訴國際棋聯（FIDE），她渴望「繼續創造歷史」。而獲得女子特級大師稱號，意味着她已躋身國際象棋界女子最高榮譽的行列。