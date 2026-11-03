長沙烈士公園2女穿和服持武士刀　Cosplay《鬼滅之刃》捱轟｜有片

近日，有2名女生在湖南長沙烈士公園內身穿和服、攜帶武士刀，Cosplay日本動漫《鬼滅之刃》角色拍照，被路過男子斥責「不認識中國字嗎」。接到投訴後，公園工作人員立即介入處理，將二人勸離，當地警方對其進行了教育處理。不少網民批評2名女生的行為，「你喜歡cos沒問題，但一定要分場合分地點分時間」「自由有邊界，在紅色紀念地更應心存敬畏」。



綜合內媒《荔枝新聞》等報道，網民發布的影片顯示，一名女生穿着日本動漫《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎的服裝，並攜帶武士刀道具在園內的橋上擺造型，另一名女生準備幫她拍照。影片中，一名路過的男士斥責「不認識中國字嗎」，兩名女生隨後用傘遮住臉，停止了拍攝。

一名女生穿著日本動漫《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎的服裝，並攜帶武士刀道具在園內的橋上擺造型。（影片截圖）

《鬼滅之刃》角色竈門炭治郎。（網絡圖片）

11月3日，長沙烈士公園工作人員表示，已經及時注意到該情況。事發後，園方已當場勸離涉事人員，並將當事人移交屬地治安大隊進行批評教育，事件在發生當日就完成處置。公園管理方推測，當事人可能趁清晨人少進入，園方對此堅決反對。工作人員表示，日常巡邏中發現類似穿着「奇裝異服」或帶有敏感文化符號服飾的遊客，會第一時間上前勸阻。

不少網民對此事表示憤怒，「這麼重要的紀念公園，這麼嚴重挑釁行為，這是褻瀆」「你喜歡cos沒問題，但一定要分場合分地點分時間」「自由有邊界，在紅色紀念地更應心存敬畏」「還是希望好好處理一下吧」。

動漫《鬼滅之刃》。（網絡圖片）

浙江豐國律師事務所陳松濤律師表示，如果當事人不存在惡意美化侵略的主觀故意，兩名涉事人員的行為‌不構成明確的行政或刑事違法‌，但已違反烈士紀念設施管理的相關規定，屬於在紅色紀念場所實施的嚴重不當行為。

律師還表示，根據《烈士紀念設施保護管理辦法》，烈士紀念設施應加強保護管理，為安葬和紀念烈士提供良好場所。當事人穿和服、持武士刀拍照引發公眾強烈反感，客觀破壞肅穆氛圍，園方有權勸阻；若拒不改正，可交由有關部門處理。