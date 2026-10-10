深圳公園長椅竟是塑膠垃圾打造！蓮花山逾萬廢塑餐盒「重獲新生」

​​近期逛蓮花山、筆架山、香蜜公園等公園的時候，如果你多留意幾分，會發現園內悄悄上新了一批特別的椅子。



它們造型靈動別緻，有的如清風舒展，有的做成童趣滿滿的紙飛機模樣。很少有人能一眼猜到：市民歇腳納涼坐的這一張張長椅，原材料正是我們日常產生的外賣餐盒、飲品杯。吃完的外賣塑膠包裝，經過回收破碎、再生加工，搖身一變成為公園裏觸手可及的公共設施。

​​近期逛蓮花山、筆架山、香蜜公園等公園的時候，如果你多留意幾分，會發現園內悄悄上新了一批特別的椅子。（深圳報業）

這樣的感受，正是這批「零廢棄長椅」想要傳遞的。

1. 一把特別的長椅 讀懂垃圾的「新生」

「這個椅子真的很舒服，我覺得做設計的人是不是自己體驗過？深圳的夏天温度很高，有些石頭、木頭的椅子坐上去會覺得燥熱，但這種就不會。」在公園裏，一位姓勾的女士坐在躺椅上對記者說。她就住在附近，早上送完孩子常來綠道騎一圈。她說自己以前從沒想過，家裏扔掉的外賣盒、奶茶杯，最後能變成公園裏這麼實用的東西。「以前覺得垃圾分類之後不知道去了哪裏，現在看到了，就覺得這件事有意義了。」

深圳公園長椅竟是塑膠垃圾打造▼▼▼

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在筆架山公園，多款造型各異的「零廢棄長椅」分佈於福田河綠道、美團無人機投放櫃旁、觀景長廊、兒童活動區、草坪等場景。其中，有的採用再生PP板材與金屬結構，融入美團青山計劃山形標識，由825個外賣餐盒和飲品杯回收再生後製成；有的從山形與清風中提取設計靈感，呈現舒展、輕盈的視覺感受；還有的以摺紙和紙飛機為造型靈感，由1540個外賣餐盒和飲品杯回收再生，為公園增添童趣與鬆弛感。

在蓮花山公園，一組以蜿蜒的拱形曲線和藍綠色系組合而成的座椅使用約15720個回收餐盒和飲品杯再生材料製作，既為市民提供休憩空間，也成為了解資源循環利用的公共窗口。同期落地的另一款座椅則以再生材料製成繩網，供市民在自然環境中休憩、聽鳥語。

此外，香蜜公園以及深圳灣、前海、龍華等地的「零廢棄長椅」，也都在以各自的方式，讓資源循環這件事變得具體。

2. 讓外賣盒「有處可去」 深圳下了不少功夫

餐盒、飲品杯這類低值可回收物，單件不值錢，來源又散。它們能不能被好好分類、回收、利用，一直是城市資源循環裏的一道現實難題。

餐盒、飲品杯這類低值可回收物，一直是城市資源循環裏的一道現實難題。（Unsplash@Jas Min）

今年4月22日，在深圳市城市管理和綜合執法局、深圳市生態環境局指導下，深圳市生活垃圾分類管理事務中心聯合中華環境保護基金會、美團青山計劃，正式啟動深圳市餐飲外賣包裝全鏈路綠色行動。打造外賣垃圾分類及回收宣傳示範點、把再生設施放進城市公共空間、開發環保文創、開展綠色低碳宣傳——這一整套動作，瞄準的是同一個目標：探索餐飲外賣包裝全鏈路綠色治理的「深圳樣本」。

「低值不等於無價值。」深圳市生活垃圾分類管理事務中心相關負責人說，

通過正確分類和規範回收，符合條件的餐飲外賣包裝可以進入再生利用體系。零廢棄長椅進入公園，不只是多了一處公共設施，更希望讓市民直觀看見垃圾分類和資源循環的價值。

中華環境保護基金會相關負責人把這件事比作一座橋——基金會連接公園管理單位、再生產業鏈和實施機構，讓回收、再生、回用各環節真正銜接起來。「零廢棄長椅落地公園，不只是一次設施製作，更是把資源循環的理念帶進城市公共空間的一次傳播嘗試。」

美團青山計劃項目總監田瑾則表示：依託深圳「千園之城」的生態底色與消費活力，一條「居民消費、分類回收、高值化再生、回歸公共空間」的綠色消費閉環，正在深圳率先成形。

3. 一隻空杯、一個空瓶，都不白扔

這些長椅不是憑空冒出來的。它們背後，是深圳近年來在減塑、分類回收與資源循環利用上持續不斷的動作。

2023年5月，深圳啟動「蒲公英．盒聚變新時尚」商務寫字樓外賣包裝垃圾分類回收項目，覆蓋10個區、54個街道的286個試點區域。2024年，中華環境保護基金會、美團青山計劃聯合相關單位推進「盒聚變」筍崗街道可回收物中轉站示範基地項目，探索回收、轉運與再生利用的銜接機制。

這些長椅，是深圳近年來在減塑、分類回收與資源循環利用上持續不斷的動作。（深圳報業）

在飲品減塑方面，「蒲公英．空杯減塑」計劃聯合大型商超、連鎖餐飲茶飲品牌及電商平台，開展空紙塑飲品杯（瓶）專項回收，倡導自帶杯消費。目前上千家門店參與，覆蓋消費者超200萬人次，累計回收塑膠杯（容器）約190萬個。

2025年4月，美團青山計劃聯合中國商業聯合會、中華環境保護基金會等單位發起「好杯新生」環保行動。啟動一年來，累計吸引116萬餘人次參與，實現約1億個飲品杯回收再生。深圳還持續開展「山海撿塑 綠美鯤鵬」系列活動，活動自2025年4月開展以來，累計吸引超72萬人次市民參與，回收塑膠空瓶近100萬個，有效改善郊野徑生態環境。

從一隻外賣餐盒到一張公園長椅，深圳正在用看得見、摸得着的方式，把綠色低碳生活新時尚織進城市的日常。在這座「千園之城」，每一把零廢棄長椅，都是對綠色未來的一次安靜承諾。​​​​

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