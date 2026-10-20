四川漢耗16年2千萬手搓「憶西遊公園」爆紅　雕塑「醜哭」反圈粉

近日，四川綿陽山坳裏的一座「憶西遊主題公園」憑藉「抽象畫風」的雕塑群意外走紅。網民一邊調侃「醜得哭」，一邊表示「醜得很，但很好耍」，稱這裏是現實版「愚公移山」手搓樂園。公園創始人賀昌林介紹，該景點耗時16年打造，前後累計投入近2000萬（人民幣，下同）。對於網民認為公園「醜」，他表示，「憶西遊主題公園就像一顆榴槤，喜歡的人愛不釋手，不喜歡的人覺得它是臭的。」



憶西遊主題公園。（網絡圖片）

58歲園林匠人耗時16年花費2000萬鑿山

綜合內媒《四川日報》等報道，憶西遊主題公園裏的場景雕塑被網民調侃「抽象」「醜哭」：水簾洞像農家後院壘起的石坎，孫悟空瘦得像取經路上斷了齋飯……但每天都有上千人前往打卡，也吸引了大量遊客在社交平台分享遊玩體驗。

園內雕塑。（網絡圖片）

公園的創建者賀昌林今年58歲，從事園林工程行業已有30多年。賀昌林介紹，16年前，他偶然來到這片山頭，被原生的山石地貌打動，便瞞著家人承包下來。作為一個「西遊迷」，他希望藉助原有地形，將西遊文化融入自然環境。

賀昌林說，「前十年我同時打三份工，在外頭承包綠化和園林工程，掙了錢就往山裏投，掙回來又接著挖山。」在他看來，打造這座公園，就像經歷一場西天取經之路。其妻子李仕瓊最初一直強烈反對，夫妻倆為此多次爭執，甚至鬧到要離婚的地步。李仕瓊說，這些年家裏的積蓄全投了進去，女兒也一直在支持他。直到今年國慶景區爆火，家裏的欠款才開始慢慢償還。

園內雕塑。（封面新聞）

20歲以下免費入園 邀民間藝人扮NPC互動

打造景區的前16年，賀昌林沒有對外開放景區。直到2022年，他覺得各個點位終於「有點樣子」，才決定開門迎客。開放公園後，他將對外票價定為20元，並對20歲以下的年輕人實行免票。景區停車場免費開放，也不售賣其他商品，最多只提供礦泉水和少量方便麵。賀昌林稱，「沒有任何二次消費，遊客買一張20元門票就能逛完所有點位。」

四川綿陽山坳裏的一座「憶西遊主題公園」憑藉「抽象畫風」的雕塑群意外走紅。（小紅書）

賀昌林介紹，為了讓遊客有更好的體驗，國慶期間，他還邀請了不少民間藝人，在公園裏扮演西遊記中的角色，作為NPC與遊客互動。此外，舉辦活動時，他會根據需要邀請周邊農戶和民間藝人兼職參與。他說，希望通過民間表演和互動，讓遊客感到親切，也讓當地居民有機會參與園區活動、獲得相應收入。

園內雕塑。（網絡圖片）

園內雕塑。（網絡圖片）

創建者賀昌林：從來沒有考慮回本

花費多年時間打造這座西遊主題公園，賀昌林看重的不只是景觀本身，也希望遊客能從西遊故事和園區的建設歷程中有所感悟。他表示，「我從來沒有考慮回本」，自己享受的是打造園區的過程。他希望年輕人能從中體會堅持與奮鬥的意義。「我希望年輕人能在書本之外，感受到持之以恆、愚公移山、生命力的強大。如果他們能領悟到這一點，我是最高興的。」

園內雕塑。（網絡圖片）

賀昌林設想，未來如果園區發展得更加穩定，具備相應條件，他希望進一步擴大免票範圍，讓40歲以下的人群也能免費參觀。