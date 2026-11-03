易建聯涉嫖娼2年　女主｢京城喬姐｣突發聲要求道歉：永遠不放過你

2024年中國籃球明星易建聯早前被爆疑似嫖娼，網上流傳他的全裸照，並附上他的身份證，而他的嫖娼對象疑似是一名跨性別者有「京城喬姐」之稱的19歲網紅李金金。當時有網民報料稱「京城喬姐」疑似在北京機場被捕。



事隔2年，「京城喬姐」今（3）日竟突然在社群平台發布長文說自己只是「正常工作賺錢，當時照片洩漏只是不小心」，「京城喬姐」稱「賣淫嫖娼」只是違法，並不代表就是錯誤和犯罪，文章更要求易建聯公開道歉，並稱自己「你只是暫時讓我消失，但我永遠不會放過你！」，值得關注的是，易建聯自捲入嫖娼風波後神隱至今，微博也未曾再更新。



事隔2年，「京城喬姐」今（3）日竟突然在社群平台發布長文說自己只是「正常工作賺錢，當時照片洩漏只是不小心」。

「京城喬姐」在文中指出，當時作為公眾人物的易建聯在飯店大廳搭訕她，而自己只是正常工作賺錢。至於網上流傳出的照片，喬姐解釋，不是有意讓照片洩露出去。

京城喬姐說，此事發生在北京三元橋威斯汀酒店，該飯店已於2025年初歇業。她更提到，2024年10月16日凌晨1時許在飯店1621號房的紀錄，將會永遠地印在「那個人」的恥辱柱上，「我倒是無所謂，我自己幹什麼我的心裡清楚，大家也都清楚，可是他呢，出了事以後美美地隱身。」

京城喬姐在文中稱，事件爆發後，看到很多人替他洗白、選擇相信他，「他P（嫖）過我是事實，無法改變的！有的人自己心裡面清楚！」

最後，京城喬姐還強調：「不是說他能力大就可以一手遮天，你只是暫時讓我消失，但我永遠不會放過你！」她更在文末直接點名易建聯，要求對方公開向她與粉絲道歉，「你還我一年的青春！給我道歉！」

此前有消息指，「京城喬姐」在北京機場被捕！（小紅書圖片）

據此前報道，10月份的時候，一張疑似易建聯在酒店的照片被曝光，因為尺度比較大，一時之間關於易建聯被曝嫖娼的話題火速傳開，而對象則是大名鼎鼎的「京城喬姐」，本人是一名男子，因長期女性打扮而出名。

中國籃球巨星易建聯疑似嫖妓對話截圖。（網上圖片）

易建聯被爆嫖娼疑似「變性女主角」機場被捕 網民目擊：一直在哭

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有「京城喬姐」之稱的網紅李金金。（微博圖片）

早前（17日）爆出疑似嫖娼。（視覺中國）

中國籃球巨星易建聯疑似嫖妓被爆裸照。（網上圖片）