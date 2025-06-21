易建聯涉嫖娼案未有定案　央視取消專訪節目　球迷反應兩極

去年（2024）年中國籃球明星易建聯被爆疑似嫖娼，官方至今未有事件通報，他本人亦未出面回應。



日前，央視體育頻道節目預告中則顯示，將於6月20日18點35分的《籃球公園》中播出CBA聯賽30年系列片易建聯專訪，許多球迷認為這代表央視還是認可他，「終於還他一個清白」。豈料，該片段未如期播出。截至6月21日8時，央視未就該情況作出解釋說明，易建聯本人亦未回應。



事件在內地引發兩極評論，有球迷認為不論易建聯有沒有嫖娼「都不能抹煞他在籃球的貢獻」、「嫖娼而已，肯定不是造謠，不過也很正常，生理需求」、「不應該取消專訪，他對中國籃球還能有貢獻」；亦有球迷認為央視停播就是證實嫖娼事件為真，易建聯復出失敗，「像易建聯這種級別如果被造謠，那人早就被抓緊去了，肯定是事實了」、「照片都出來了，像他這麼高的人不好找。」

此前有球迷興奮易建聯登上央視，稱「終於還他清白了！」。（微博）

中國籃球明星易建聯。（Getty Images）

2024年10月，網傳易建联疑似嫖娼，他的裸照和身份证也曝光。據了解，他的嫖娼對象疑似是一名跨性別者、有「京城喬姐」之稱的19歲網紅李金金，對方表示易建聯給了她1500美元。

不過該案件一直未有通報，雖然「京城喬姐」緊急出來澄清，「聊天紀錄是偽造的，易建聯傳聞女主人公不是我」，網傳消息則稱，「京城喬姐」疑似在北京機場被捕，恐面臨最高六年刑期。

中國籃球巨星易建聯疑似嫖妓對話截圖。（網上圖片）

最新消息指，「京城喬姐」在北京機場被捕。（小紅書圖片）

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易建聯被爆嫖娼疑似「變性女主角」機場被捕 網民目擊：一直在哭

隨後易建聯一直處於「消失狀態」，未公開現身也未在社交平台發言。今年（2025年）3月14日，易建聯公開露面，低調出席了宋慶齡基金會第八屆理事會第四次會議。

早前（17日）爆出疑似嫖娼。（視覺中國）