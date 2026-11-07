有片｜黑夜瞬間變白晝！北京多人見火流星　專家：可能留下隕石

11月6日晚，多名北京市民目睹天空中出現「火流星」。 巨型火球高速劃過天空，夜空在一瞬間被照亮如白晝，整個過程持續約四至五秒，引發網絡熱烈討論。天文專家隨後證實，該現象為一次偶發性的大型火流星事件，極可能留下隕石。



11月6日晚，多名北京市民目睹天空中出現「火流星」。（互聯網圖片）

綜合《紅星新聞》和《北京青年報》報道，據多名目擊者憶述，事發於當晚6時30分左右。北京吳先生表示，當時正在駕車，注意西南方夜空突然出現一個巨大火球，以約30度角的方向快速下落，「火流星很亮，還是彩色的，真的就像一個著火的火球一樣，大概只持續了兩三秒鐘」。

另一名駕車市民的行車記錄儀亦拍攝到，該顆火流星由暗轉亮，越接近地面光度越強，最終消失於行道樹後。

多名市民目睹天空中出現「火流星」。（紅星新聞）

多名市民目睹天空中出現「火流星」。（紅星新聞）

另外，河北、山西及河南多地也有民眾目擊。河北張家口一名目擊者表示，火流星持續的時間大約有四五秒，天空中出現綠色、黃色和紅色的光，還以為有人在燃放煙花爆竹，隨後火流星穿過雲層，雲層都被照亮，場面極其震撼。

對此，北京天文館科普部主任李昕指出，多地市民所目睹的是同一顆「火流星」。北京天文館前館長朱進分析，這屬於典型的「偶發流星」，他解釋，天文學上將亮度超過金星的流星統稱為火流星，此類現象在全球以至北京經常發生，但今次的流星體體積較大，可能會在地面留有隕石。

資料顯示，火流星通常是指直徑達1米以上的流星體闖入大氣層，與大氣產生劇烈摩擦並猛烈燃燒，最終引致空爆瓦解。由於釋放極高亮度，常如一條火龍劃破蒼穹，部分甚至會伴隨沙沙聲響或劇烈爆炸聲，極個別超高亮度的火流星甚至在日間也能看到。