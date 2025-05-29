廣東現火流星劃破天際　黑夜瞬時變白晝　網民稱聽到巨響｜有片

周三（5月28日）晚，廣東茂名疑似出現火流星點亮夜空，有網民表示「突然一聲巨響，天都被照亮了。」此外，廣東湛江、海南北部亦同樣有目擊者。



廣東茂名出現火流星點亮夜空。（影片截圖）

廣東茂名出現火流星點亮夜空。（影片截圖）

流星高速劃過天際。（影片截圖）

網傳影片顯示，當晚9時30分左右，茂名的夜空剎那間被高速劃過天際的物體照亮，宛如白晝。有網民表示，當時還聽到一聲巨響。

對此，茂名市應急管理局表示，未收到異常報告，並提示大家不必恐慌。

不久後，知名博主「中國氣象愛好者」發文表示，「一顆火流星劃破粵西的夜空」。亦有網民稱，「這是挺大規模的火流星了」，而除了廣東茂名、湛江，海南北部（海口和周邊）也有目擊。

流星高速劃過天際。（影片截圖）

黑夜宛如白晝。（影片截圖）

黑夜宛如白晝。（影片截圖）

據了解，火流星主要指亮度比較亮的流星，在天文圈亦有人將其定義為亮度比-3等（星等越小越亮）更亮的流星。而-3等的亮度大概超過木星、金星。

而太空當中，一些沒有特別固定的軌道物質被統稱為流星體。它可能是一個小的碎片，或者小的石頭。流星體闖入大氣之後，通過摩擦和壓縮空氣，產生燃燒發光的現象，就形成流星。上述流星估計本是一顆較小的流星體，尺寸約為幾厘米。

若是尺寸較大的天體進入大氣，產生的亮度還會更高，若直徑達到一兩米，甚至會「亮如白晝」。