深圳多地民眾目睹綠色火球墜落！天文台證實為火流星：比較少見
撰文：深圳衛視
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有市民發布影片稱，在坪山附近看到一顆「火流星」劃過夜空。
也有不少深圳市民，在社交平台發帖響應，稱自己在深圳看到了火流星。南山區、福田區均有網友目睹這一罕見瞬間。
罕見火流星影像畫面▼▼▼
10月13日上午，內媒第一現場記者採訪了在平台發布火流星影片的市民趙先生。他表示：
「很驚豔，當時天空很黑，一道光過去了，快結束的時候變成一塊隕石。」
深圳天文台流星監控也記錄到了這一畫面。深圳天文台工作人員回應稱，火流星屬於比較少見的，天文台也記錄到了很多火流星：「一般越接近流星雨活躍時間較多一些，當然也存在一些『偶發流星』。流星其實每晚都會有，只不過在流星雨活躍時間尤其是極大期看見的數量更高一點，最近活躍的流星雨是獵戶座流星雨。」
若遇到流星雨，看到火流星的機率會大一些，不過最近一段時間沒有較大規模流星雨。
在深圳的話，肉眼大概只能看到二等星，因此一晚可能只能看到1—2顆流星，火流星的概率就更低。
深圳天文台方面表示，昨晚的火流星實際上並非如網傳一般掉在坪山，實際位置可能在惠州或東莞一帶。
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