喪獨子再懷孕　武漢58歲婦克服多重高危　順利剖腹誕健康男嬰

湖北武漢一名58歲李女士（化姓）失去獨生子後再次懷孕，孕期遇到多項高危病症。近日，李女士在武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）順利分娩，誕下一名健康男嬰，母子平安。該院產科主任范翠芳教授提醒，隨着年齡增長，妊娠期糖尿病、妊娠期高血壓疾病、早產、胎兒染色體異常等風險都會明顯上升。她總結稱，高齡雖不是絕對不能生育，但一定意味着更高的風險和更嚴密的管理。



武漢58歲婦克服多重高危順利剖腹誕健康男嬰。（極目新聞）

孕中遇多項高危病症

58歲的李女士失去獨子後再次懷孕，確認妊娠後，李女士來到武漢大學人民醫院產科就診，由產科主任范翠芳教授帶領團隊全程管理。

孕中期，李女士被確診為妊娠期糖尿病，團隊制定以飲食、運動干預為核心的方案，並持續監測。在醫生指導下，李女士血糖控制平穩。李女士既往有慢性高血壓病史，團隊選用孕期適用的口服降壓藥物，結合各類監測結果及時調整劑量，全孕期血壓控制良好。

李女士孕期還被診斷為前置胎盤，她2023年曾因子宮肌瘤行肌瘤剔除術，存在瘢痕子宮。前置胎盤合併瘢痕子宮，會顯著增加產時大出血、子宮破裂風險。

武漢58歲婦克服多重高危順利剖腹誕健康男嬰。（極目新聞）

順利剖腹產

綜合評估母胎各項狀況後，醫療團隊確定於孕36周擇期行剖腹產術。新生兒順利娩出後，新生兒科醫生即刻開展初步評估，體重2810克，Apgar評分（阿普伽新生兒評分）9至10分（滿分10分），生命體徵平穩。寶寶各項指標良好。

范翠芳教授介紹，前置胎盤手術最核心的風險就是大出血。而此次產婦手術出血量僅300毫升，低於常規剖腹產平均出血量。術後，李女士恢復良好，母嬰各項生命體徵持續平穩。李女士表示：「術中感覺不到疼，寶寶和我都這麼好。謝謝你們！」

專家提醒：高齡意味着更高的風險和更嚴密的管理

范翠芳教授提醒，醫學上將35歲及以上妊娠定義為高齡妊娠，40歲以上屬於極高齡妊娠。隨着年齡增長，妊娠期糖尿病、妊娠期高血壓疾病、早產、胎兒染色體異常等風險都會明顯上升。有生育意願的高齡女性，應在孕前接受全面評估，尤其是心血管、內分泌和子宮情況的檢查。

產科主任范翠芳教授（左一）。（湖北日報）

對瘢痕子宮的女性，她特別提示：子宮肌瘤剔除術後形成的子宮瘢痕會增加子宮破裂風險，孕期需要定期隨訪，分娩方式應由產科醫生綜合評估，切不可自行決定。

「高齡雖不是絕對不能生育，但它一定意味着更高的風險和更嚴密的管理。」范翠芳教授說，規律產檢、聽從專業建議、選擇具備危重孕產婦救治能力的醫院分娩，是降低風險最有效的三件事。