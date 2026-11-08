山東男童受傷驗出腫瘤　遭醫生切除幾乎整個消化系統　3年後逝世

內媒《紅星新聞》報道，在2023年10月，山東菏澤一名時年10歲的男童在一次意外被撞擊後，在醫院檢查出腹腔內存在腫瘤，手術中被切除了包括十二指腸、胰腺、大部分胃和小腸等多個器官，消化系統近乎遭全部切除，此後無法再如常吃飯、喝水，要靠長期靜脈注射營養液維生。



最新報道指，這名男童於本年11月4日在上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院去世，死亡診斷為循環衰竭、失血性休克、代謝性酸中毒、凝血功能障礙、短腸綜合症等10項。



男童在一次意外被撞擊後，在醫院檢查出腹腔內存在腫瘤，手術中被切除了包括十二指腸、胰腺、大部分胃和小腸等多個器官，消化系統近乎遭全部切除。（《紅星新聞》）

男童在一次意外被撞擊後，在醫院檢查出腹腔內存在腫瘤，手術中被切除了包括十二指腸、胰腺、大部分胃和小腸等多個器官，消化系統近乎遭全部切除。（《紅星新聞》）

據早前報道，男童小燁（化名）原本活潑健康，在2023年10月26日，小燁在校園被同學撞傷肚子後，母親岳女士將他送往成武縣人民醫院。醫生初步判斷為「有個血塊」，建議住院觀察；進一步做CT檢查後卻稱發現小燁的胃和胰腺中間有「佔位性病變」，需立即進行腹腔鏡手術。

手術持續近14個小時 男童母親：醫院沒有能力和技術

這場手術持續了將近14個小時。小燁母親描述稱，「進去手術室沒多長時間，醫生慌慌張張跑過來給我說，大出血了必須開腹，一說開腹，我們想轉院，醫生不同意。開了腹以後，又說孩子胰腺上長了一個大腫瘤，要切除胰腺和十二指腸，就這樣過一兩個小時就讓簽一次字，總共在手術室裡面簽了4次字，家屬不簽，就說我們不配合治療。這場手術下來，整個消化吸收器官基本全無，十二指腸、小腸、胰腺、膽囊全切，胃切了2/3，結腸剩了不到50厘米。」

手術後，小燁再也無法進食，只能靠營養液維持生命，長期下來導致膽紅素上升、體重驟降。

小燁母親認為涉事醫院的診療過程存在問題，沒有能力和技術去做這樣的手術，是他們對小燁造成了不可逆的創傷。

2024年底，第三方司法鑑定機構出具報告，認定涉事醫院在醫療行為中存在過錯，與小燁的損害後果存在因果關係。鑒定書稱，醫院在腹腔探查術的手術式選擇上有瑕疵，存在過錯；醫方過於自信，手術前準備不充分，對應當預見的風險而未預見，更未有應對措施，致使未能將風險降低到最低限度，存在過錯。醫方對手術風險和替代療法的告知不充分，未能盡到充分的專業說明義務，存在過錯。

2025年9月，成武縣衛健局書面回覆指出，醫院存在三項問題——病歷未在24小時內完成、手術同意書不規範、手術前會診不充分，已立案調查並將行政處理。

醫院曾賠償20萬元 案件仍未出判決結果

在2025年，醫院曾就事故賠償20萬元人民幣。此前，小燁的家屬以醫療服務合同糾紛為案由起訴了成武縣人民醫院，該案件於本年6月在成武縣人民法院審理，小燁家屬稱，該案件仍未出判決結果。

一場意外與一次手術 改變了這個孩子的一生：