姐妹站起來？無錫酒吧女廁現尿兜　網民憂無使用指引恐變擺設

江蘇無錫一酒吧驚現「女性用站立式小便廁位」，有女顧客直言一度以為走錯入男廁，雖然該設計適合孕婦及長者使用，而且站立小便更衛生又能大幅縮短等排隊如廁的時間，但現場缺乏使用說明，恐難以普及。



以為入錯男廁 現場無指引難使用

《都市快報》報道，施女士日前在社交平台發文：「無錫果然是大城市，廁所都不一樣，進去詫異了2分鐘，以為自己走錯了，反覆確認，直到打掃衛生的阿姨跟我說就是女廁所」。配圖顯示，女廁內出現3個粉白色的「站立式小便廁位」， 廁位上方貼有「姐姐妹妹站起來」標語。

江蘇無錫一酒吧驚現「女性用站立式小便廁位」。（小紅書）

施女士介紹，「站立式小便廁位」位於無錫南長街步行街附近一間酒吧，「肯定是有人有需求吧，倒也沒怎麼覺得不合理」，但現場沒有列明使用規則和步驟，相信大部分女士不會使用，恐淪為裝飾擺設。

她又稱，孕婦挺着大肚用蹲廁（踎廁）或坐廁不太方便，使用「站立式小便廁位」反而更適合，相比用坐廁更加衛生，而且可節省女性排隊等待如廁的時間，「什麼東西都有一個創新的過程，像以前我們上廁所只能蹲茅廁、蹲坑，後來家家戶戶都有了坐便器，也希望這個『女用站立小便廁位』的設計能更貼合女性使用方便」。

「站立式小便廁位」左側擺放了「錐形紙筒」。（影片截圖）

導流裝置專利獲批近三十載 曾多次試點原意防感染

事實上，女性使用「站立式小便廁位」時需要配合導流裝置，來實現站立排尿並導入掛壁式小便廁位內。網民「Sarah小團團」發布的影片顯示，女廁內3個「站立式小便廁位」左側均擺放了「錐形紙筒」。片中的「錐形紙筒」，就是其中一種導流裝置。

在國內，該導流裝置的設計早在1994年由高級工程師葉甘霖發明，並於1996年獲得專利，其原理是通過傾斜角度引導尿液流向便槽，避免接觸潔具，具有防交叉感染的特點，適用於長者、孕婦及殘疾人士。

「站立式小便廁位」左側擺放了「錐形紙筒」。（影片截圖）

2004年6月，首個女性用「站立式小便廁位」試點在西安西華門公廁落地，導流器試用期間僅6人登記使用，後通過全國徵集擴展至60餘位使用者。

2010年，長沙天心區環衛部門計劃在某些人流密集的公廁推出女性用「站立式小便廁位」，以緩解女廁蹲位不足的情況。

2010年9月26日，女性用「站立式小便廁位」在陜西師範大學公廁中正式啟用。