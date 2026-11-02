營養不良男孩疑患厭食症　食KFC竟感動落淚　醫生揭住家飯太難食

河南一名男孩體型偏瘦，平常又不愛吃飯，家屬連忙帶他到醫院檢查，孩子確實有營養不良的情況。但沒想到的是，醫生問診後不僅沒有開藥，還買了肯德基（KFC）給男孩吃，看到孩子吃得津津有味，立刻排除了厭食症，最終推斷是「家長做飯太難吃」。



平常在家不愛吃飯 醫生買肯德基男童邊吃邊落淚

綜合內媒報導，男童平常在家食量不大，吃飯時還常出現類似吞嚥困難的情況，醫院檢查發現，其確實有營養不良的情況，胸部也有微雞胸的狀況，但好在其他數值無明顯異常。

點圖看醫生用「神級手段」治療厭食男孩：

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經問診了解到，男童能正常吃外食或其他人所準備的食物，醫生表示，若是拒絕吃任何食物，那便有可能是孩子本身的問題，但若只是排斥家中的食物，便不能認定為厭食。隨後為了進一步確認食欲，他直接請人買肯德基給孩子吃，結果男童吃得津津有味，甚至還當場感動落淚。

醫推斷男童無明顯厭食 原因竟是「家長做飯太難吃」

最終，從男童檢查結果及現場的進食狀況判斷，其並沒有明顯的厭食表現，推斷可能是家長做飯太難吃，才會導致孩子拒絕進食。醫生提醒，若遇到孩子挑食，家長們不必太過擔心，只需容許他們自主選擇食物，同時也要時常變換種類，透過味覺刺激讓孩子接受特殊食物的味道；孩子若挑食，家長也可嘗試變換烹飪方式，用改變食物質地等方式來改善。但如果孩子持續體重過輕、營養不良或出現吞嚥困難等情況，則應尋求專業醫療評估。

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