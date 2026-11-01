網購侏儒豬竟暴長成100Kg肥豬　主人日花八成時間照顧棄索賠認命

今年3月，河北石家莊花店老闆馬女士網購標榜成年僅二十幾公斤的「侏儒症寵物豬」，但即使嚴格控食運動，悉心照料數月後小豬竟急速生長成100公斤的肥豬。馬女士每月開銷數千元，每天更要耗費八成精力照顧豬，但因不忍送人遭宰殺而堅持繼續飼養。



馬女士網購的「侏儒寵物豬」。（九派新聞）

《九派新聞》報道，馬女士閒暇時愛看寵物豬的影片，逐漸萌生買寵物豬的想法。今年3月，馬女士決定網購寵物豬前，反覆向商家確認小豬成年後的體型。商家表示，侏儒豬做過基因檢測，年齡是5年起的種公母，他們特意留下侏儒種子繁育小豬。侏儒豬體型小，成年後只有20至25公斤。

馬女士網購「侏儒寵物豬」。（九派新聞）

馬女士購買2隻侏儒豬，其中一隻到貨不久後便死亡，僅有一隻存活。她發現豬的樣貌與本土肉豬幼崽相似，但受商家促銷說辭與宣傳影片影響，她堅信小豬患有侏儒症。她表示，商家聲稱侏儒豬體型小，通過控制飲食、運動減肥可控制體重，結果她飼養3個月，侏儒豬體重已有50多公斤，如今體重更超過100公斤，變成一隻肥豬。

馬女士每天都帶豬外出運動5、6個小時，起初用小推車帶牠在店附近玩耍，後來因體型過大壓壞5、6輛推車，出門只能改用電動車載往僻靜處散步，「怕別人看見笑話」。她又透露，豬每月伙食開銷至少兩三千元，更要帶牠外出散步、清理衛生，「都沒有時間工作了，一天80%的時間都在伺候豬」。

馬女士的寵物豬體重已突破100公斤。（九派新聞）

經多次投訴，涉事賣家已被電商平台永久封號閉店。網購平台客服稱，針對此類投訴，商家管理部門將審核處理，會對商家的發貨情況、售後處理情況和客服回覆情況等進行重點清查核實。若後續沒有及時改善，平台將限制商家新品上架和申報首頁活動，嚴重的將下架商品，特別嚴重的將終止與平台的合作關係。

馬女士已對小豬產生深厚感情，考慮到豬被送走必遭屠宰，且律師評估訴訟索賠「假一賠三」僅約1500元人民幣，屬杯水車薪，她放棄追責索賠，決定繼續飼養。她希望以此提醒更多消費者，低價網購寵物豬的風險較高，且存活率較低，需警惕上當受騙。