張雪機車意大利展出「油箱蓋後視鏡全被偷」： 2個月前意國也遭竊

米蘭國際電單車展（EICMA）近日舉行。據內媒《看看新聞Knews》報道，張雪機車展出的多輛電單車零件遭人順手牽羊，包括機油蓋、水箱蓋、油箱蓋、後視鏡以至油箱鎖無一倖免，「能拆的全被偷走」。



值得關注的是，創始人張雪日前才善意提醒同場的中國展商要防盜，豈料自己轉眼成為苦主。許多內地網民則關注歐洲的治安問題，稱「車展都這麼偷啊，還好鑰匙拔走了，否則指不定整輛車都給你騎走」、「不偷不是意大利」、「這是先進國家的水平嗎？」。



據報道，在米蘭車展現場，張雪機車展位上的展品遭賊人盯上，車身上多個易於拆卸的部件被大量盜走。現場工作人員發現，展車的機油蓋、水箱蓋及油箱蓋均不翼而飛，甚至連體積較大的後視鏡與油箱鎖亦被強行拆走，車輛幾乎慘被拆光，現場狀況相當狼狽。

報道指，張雪在事發前才剛以過來人姿態提醒其他中國參展商小心財物。他早前巡場時向行家指出：「你要注意下，周末兩天的時候『0元購』很多，像你這種沒帶鎖的，可能一下就給你摸走了。」，沒想到自己的展位首先被偷。

張雪機車展出的多輛電單車零件遭人順手牽羊，包括機油蓋、水箱蓋、油箱蓋、後視鏡以至油箱鎖無一倖免，「能拆的全被偷走」。（新浪新聞）

兩個月前赴意參賽亦遇竊 珍貴簽名照丟失報警無果

早在兩個月前，張雪團隊前往意大利參加賽事時，隨行大巴就曾遭到洗劫。

事實上，這並非張雪團隊首次在意大利遭遇治安問題。早在兩個月前，張雪團隊前往意大利參加賽事時，隨行大巴就曾遭到洗劫。

張雪機車曾於9月28日發布意大利賽事行程通報，證實事件發生後已第一時間報警求助並聯絡中國駐當地使領館，確保全體隊員人身安全。然而，該次案件中共有6名團隊成員的隨身背包被盜，除損失大量個人財物外，更有1人遺失護照，連珍貴的車手簽名照亦被偷去。據悉，該宗大巴失竊案報警至今仍未有實質進展。