張雪機車創始人自曝拉黑母親！怒轟機構將母當流量入口：屢勸不聽

10月30日，張雪機車創始人張雪發布視頻稱，刷到一個機構「又把我媽拉出來，拍了一些視頻」，認為對方是將其母親作為「流量入口」。他表示，「其實這些機構我都很鄙視，而且我已經把我媽拉黑了。」



張雪解釋，奪冠後母親曾接受了一些採訪，張雪勸說她此後不要做類似事情，母親當時同意了，但後續仍在參與，「我又警告了她一次，她還要去做，面上答應我不做了，她又去做，我就把她拉黑了」。

2025年，張雪在一場活動中演講。（新華社）

張雪自曝拉黑母親：

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張雪在視頻結尾強調：

所有想以我媽為流量入口的機構或人，我都鄙視你。

在評論區，網友說「張總妹妹從來不接受採訪，一切都是為了哥哥好。」，張雪回覆：她很有分寸的。

觀察者網查詢發現，張雪母親何瓊曾多次接受媒體採訪並出鏡。

3月28—29日，法國車手瓦倫丁．德比斯（Valentin Debise）在2026年世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站的中量級組別（WorldSSP）中，駕駛來自中國的張雪機車820RR-RS賽車連續兩回合奪冠，創造了中國品牌在世界頂級摩托車賽事中的歷史。

圖為2026年5月17日，世界超級電單車錦標賽（WSBK）捷克站WorldSSP組別第二回合比賽，代表中國電單車製造商「張雪機車」出戰的法國車手德比斯（Valentin Debise）勝出。（WSBK官網圖片）

張雪機車奪冠後，公眾號「大家文藝」4月4日晚發布了張雪母親何瓊撰寫的一篇文章《張雪，媽媽眼裏的鬼靈精》，講述了張雪成長的經歷。

何瓊在文章中提到，張雪小時候，為了生計她需遠赴海南工作，張雪平時由爺爺奶奶照料。寒暑假，張雪和妹妹大多會被接去外公外婆家。

何瓊提到曾抵押房子貸款55萬元幫兒子創業：

2016年，我抵押房子，貸出55萬元。我懂機車行業特燒錢，卻仍願為他的夢賭上家當。

據媒體此前報道，張雪妻子陳星伊曾在網上公布了當年的借債賬單，2016年確實有一筆「媽媽 55萬元整」。

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