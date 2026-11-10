有片｜因不滿拆遷賠償　陝西男開挖掘機「拆」政務中心大樓

11月9日，陝西西安一名47歲男子駕駛挖掘機，破壞西咸新區灃東新城政務服務中心，現場多處建築結構損毀嚴重。



9日晚間，西安西咸新區公安局發佈警情通報，指男子已被採取刑事強制措施。網上有消息指，事件疑涉及2000萬元（人民幣，下同）的工程債務糾紛。但當地政府工作人員指，男子是因養殖場拆遷賠償不滿，遂開挖掘機破壞政務中心。



47歲陝西男子開挖掘機破壞政務中心建築。（互聯網圖片）

47歲陝西男子開挖掘機破壞政務中心建築。（互聯網圖片）

47歲陝西男子開挖掘機破壞政務中心建築。（互聯網圖片）

47歲陝西男子開挖掘機破壞政務中心建築。（互聯網圖片）

事發於9日上午11時許，網傳現場圖片可見，一輛黃色工程挖掘機在政務中心大門，機械臂高高舉起，鏟斗直接砸向大門建築，建築殘骸散落一地，門前廣場台階亦被履帶嚴重碾碎。

據極目新聞報導，事發在西咸新區灃東新城政務服務中心，除正門外，1號樓背側及園區內其他樓棟多處外立面受損，該中心至少六處建築遭殃，警方一度在場拉起警戒線搜證，直到到當天下午3時左右，部分窗口才恢復辦公。

9日晚間，西安西咸新區公安局當晚通報，指接報後迅速派員到場將47歲胡姓男疑犯控制，事件中無人受傷。目前，疑犯已被採取刑事強制措施，案件在偵辦中。

官方通報未透露男子為何開挖掘機破壞政務中心，但網上流傳截圖爆料，指事件疑牽涉工程欠薪或債務問題。有網民指在涉事單位靜坐討說法長達15天，直斥對方「死豬不怕開水燙、債多不愁」，更指控這麼大單位拖欠多達2000萬元不還。

網上有消息指，事件疑涉及高達2000萬元的工程債務糾紛。（互聯網圖片）

另據瀋陽日報報道，灃東管委會工作人員稱，該名男子因養殖場拆遷賠償不滿，遂過激駕駛挖掘機衝到政務中心破壞。