西安男不滿分手扮速遞員入室殺前女友　一審被判處死刑

陝西西安22歲女子小萬（化名），2025年11月遭初戀前男友張某殺害。死者家屬透露，張某因不滿分手，經過長期跟蹤踩點後，偽裝成速遞員入室殺害小萬，甚至謊稱小萬上班企圖讓上門探望的家屬離開，後因身上抓痕暴露形跡才倉皇逃竄，後於作案當晚落網。



8月12日下午，該案在西安市中級人民法院進行一審宣判，被告人張某以故意殺人罪被判處死刑。



張某與小萬的合影。（極目新聞）

綜合內媒《極目新聞》、《中國新聞周刊》報道，受害人家屬稱，2025年11月23日，兇手張某攜帶一個大號行李箱及木棍，謊稱是速遞員敲門入小萬家中後作案，致其當場死亡後逃竄，張某當晚被警方拘捕。經鑑定，小萬因頸部遭受外力作用，導致機械性窒息死亡。

22歲的小萬遭前男友殺害。 （中國新聞周刊）

據小萬母親介紹，女兒與張某相處過程中，發現張某「小氣、控制慾強、多疑、敏感」，規定每日視訊通話5至6次，且要求女方任何時間都必須接聽電話等。此外，小萬大學畢業後取得銀行錄用通知書，張某則考研失利。當小萬接到入職通知時，張某當場暴怒，認為她入職亦非靠真本事，更出言指責「你必須要承認，你只不過是長得漂亮，你憑啥？」

此前報道：00後男不滿分手扮速遞員入室殺前女友 家屬拒諒解求判死刑

張某因不滿分手，偽裝成速遞員殺害前女友小萬。（影片截圖）

案件資料顯示，2025年4月雙方分手後，張某多次糾纏小萬遭拒，遂預謀加害對方。2025年11月12日起，張某開始跟蹤小萬，並在其住所附近踩點。

據受害人家屬透露，事發當天正值周日在家休息。家人上門探望小萬時遇到張某，他謊稱小萬上班，企圖騙家屬離開。然而，家屬發現張某身上有抓痕，察覺不妥後報警，張某見狀倉皇逃離，後於作案當晚落網。