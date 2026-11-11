舊相識指黃樂極自信：笑容能｢勾魂｣男生會被｢電到｣　英語爛也敢講

科技企業前高管黃樂（Alice Huang）近期因與英偉達行政總裁黃仁勳的關係，以及被美國當局指控為中國間諜而成為國際焦點。



新加坡媒體《8視界新聞網》獨家訪問了一名早年與黃樂在香港相識約一年的知情人士。該知情人士形容，學生時期的黃樂開朗健談、極度自信，擁有極強的社交與公關能力，且談戀愛時從不低調。



+ 1

舊相識：英文不好但敢講 公關能力極強

據《8視界新聞網》，現年50歲的知情人士憶述，她大約在2007年至2008年間在香港認識黃樂，對方大概也是2008年從香港浸會大學碩士班畢業。

她形容黃樂非常開朗、活潑、開放且健談，最大特點是「非常非常非常有自信」，「就算講的是破英語，她也敢講」，是她當時認識的人中公關能力最出色的女生之一。

知情人士又指，黃樂「笑起來很甜」，男孩子看到會被「電到」，好像被勾了魂。近期報道形容黃樂有「氣場」，她對此並不否認。

黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）「朋友圈」相片，事發後，黃樂已關閉朋友圈顯示。（X@_FORAB）

父為湖南大商家 拍拖要讓全世界知

知情人士透露，黃樂來自相當富裕的家庭。根據黃樂當年的說法，其父親在湖南經商，是當地數一數二的商人。此外，她對黃樂的感情生活印象深刻，形容大學時期的黃樂談戀愛十分高調，不會刻意隱藏感情狀態，「她談戀愛就是要讓全世界知道」。

腦筋不會動得很快 難與「間諜」扯上關係

針對目前有關黃樂可能涉及情報活動的報道，該知情人士表示，記憶中的黃樂很難與傳統印象中的「間諜」扯上關係，「跟她相處的時候，我不覺得黃樂智商高到可以做間諜，她的腦筋不會動得很快。」