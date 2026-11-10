美媒爆黃仁勳一年前已聘｢性醜聞王牌公關｣　創辦人擅處理桃色風波

科技巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日承認有婚外情，震憾世界。美國雜誌《連線》（Wired）於9日爆料，指黃仁勳在公開認錯前一年，便已聘用擅長替政商名流收拾醜聞殘局的危機公關公司「Heller」。



據《WIRED》引述消息稱，危機公關公司Heller至少自2025年10月起，已協助處理黃仁勳的幕後公關工作，比他公開承認婚外情早約一年。

Heller由創辦人麗莎·海勒（Risa Heller）成立，在業界以善於處理棘手醜聞聞名，過去客戶包括爆出性醜聞的美國前國會眾議院議員韋納（Anthony Weiner），以及捲入多宗性騷擾風波的名廚巴塔利（Mario Batali）。

另外，理莎·海勒亦曾擔任美國總統特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）家族企業「庫什納公司」（Kushner Companies）的發言人與公關顧問。

消息指，海勒團隊當初是以協助黃仁勳家族慈善事業的名義進駐，其後與黃仁勳及其女兒、現任輝達產品行銷總監黃敏珊（Madison Huang）保持溝通。至於引進這家危機公關公司的真正原因，是否就與黃仁勳婚外情有關，目前尚未獲得證實。Heller也沒有正面回應。

消息續指，雙方合作時間點極具爭議，最晚始於2025年10月。當時《紐約時報》正調查新加坡晶片採購商Megaspeed是否涉嫌助華規避美國晶片禁令，更披露黃仁勳與該公司前高層黃樂（Alice Huang）私交甚密，令輝達內部高度緊張，黃仁勳亦對消息外洩大感不滿。在《紐時》報道出爐後不久，輝達內部公關團隊隨即收到指示，凡涉及黃仁勳的傳媒查詢及採訪，均須讓Heller參與。