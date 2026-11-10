黃仁勳昔問長壽秘訣　百歲人瑞答｢多看美女｣　網民嘲：沒叫你動手

英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳近日捲入婚外情風波，過去的愛妻形象受到衝擊，沒想到一段他與台灣羽毛球選手人瑞林友茂的逗趣互動影片，也被網友重新翻出。當時黃仁勳好奇詢問對方保持健康的秘訣，林友茂幽默回答「多看美女」，如今隨著婚姻風波延燒，網友紛紛調侃「他把『看』字聽錯吧」、「叫你看，沒叫你動手」。



這段影片拍攝於2025年5月雙北世界壯年運動會（世壯運）期間，當時黃仁勳擔任聖火代表，在活動後台巧遇高齡104歲的羽毛球傳奇林友茂。黃仁勳得知對方年紀後驚訝詢問「您維持健康的秘密是什麼？」沒想到林友茂不假思索地回答「多看美女」，讓現場氣氛瞬間熱絡，黃仁勳聽完也露出笑容、連連點頭，隨後與對方熱情合照。

2025年5月台灣雙北世界壯年運動會（世壯運）期間，黃仁勳與高齡104歲的「羽毛球頑童」林友茂合照。（IG@laowantong_linyoumao）

黃仁勳向林友茂詢問長壽秘訣：

隨著黃仁勳婚外情事件引發關注，近日有網友在社交平台X重新分享這段影片，並幽默寫下「老黃顯然是聽進去了」，意外掀起討論。其他網友紛紛留言調侃：

「CEO就是行動力強」

「第一，說的是多看；第二，是美女，兩點都沒做到」

「學了一半，墜機了」



讓這段原本單純有趣的對話，如今多了幾分諷刺意味。

事實上，林友茂當年分享「多看美女」的養生秘訣後，就曾接受媒體訪問進一步解釋，自己欣賞美女並沒有固定標準，不論高矮胖瘦，都有值得欣賞的地方。不過，他也特別強調，看美女必須遵守3大原則，分別是「眼動手不動」、「心動不行動」及「腦動下不動」，意即欣賞歸欣賞，不能真的付諸行動。

除了幽默分享「多看美女」，林友茂也透露，真正維持健康長壽的關鍵仍是持續運動。他從50歲開始接觸羽毛球，平時也鼓勵大家唱歌、跳舞、說好話、存好心、做好事，保持身心健康。如今這段互動影片再度受到關注，也讓林友茂當年的3大原則，意外成為網友調侃黃仁勳婚外情風波的話題。

【延伸閱讀】黃仁勳出軌｜曾向劉在錫公開與妻子的浪漫往事 稱「最看重人品」

+ 5

延伸閱讀：

川普：習近平可能當面問黃仁勳外遇風波 黃現在「非常痛苦」

誰來調查黃仁勳？ 輝達關鍵董事尼爾曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】