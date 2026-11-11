黃仁勳出軌遭外媒低俗調侃　科技高管華裔女伴反淪污名化受害者

英偉達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）於當地時間11月8日主動向員工發信承認婚外情，引發全球輿論關注。據《環球時報》報道，不少華人網民發現，西方網絡上的討論正演變成一場針對華裔女性的污名化風暴，部分西方媒體的報道用語亦陷入種族與性別歧視的雙標爭議。



華裔女伴遭惡意玩梗 網民促停止歧視

據報道，在西方社交平台上，多個帳號將一批妻子或伴侶為華人的美國科技公司老闆列出，並貼出這些女性的照片進行低級玩梗，甚至帶有性別歧視與種族主義暗示，部分被貼照片的女性根本不是華裔。

此舉引發包括內地網民在內的大批華人發帖呼籲，切勿擴散這些看似玩笑、實則加深種族歧視的內容。

多個帳號將一批妻子或伴侶為華人的美國科技公司老闆列出，並貼出這些女性的照片進行低級玩梗。（X截圖）

The Economist文案被指低俗雙標

英國《經濟學人》（The Economist）社交帳號在推廣相關報道時，使用了「沒穿褲子的黃仁勳被抓到了」（Jensen Huang is caught with his pants down）的文案。

雖然有辯護者稱這是英語俚語，意指「當場被抓現行」，但質疑者指出，該雜誌以往報道西方企業CEO出軌時用語體面，甚至報道愛潑斯坦案這類惡劣性犯罪時亦十分克制。

有網民質問，為何不用這類標題去描述涉案的白人？並質疑這種低俗表述背後是種族主義作祟，看不得華人掌舵西方科技巨頭。

The Economist使用了「沒穿褲子的黃仁勳被抓到了」（Jensen Huang is caught with his pants down）的文案。（X截圖）

「間諜論」站不住腳 恐是美國政治操弄

據《環球時報》引述的分析，隨着事件發酵，各國網民反而越發認為，美國情報部門及部分媒體炒作的「中國間諜滲透」一說完全站不住腳。

同時，部分美國鷹派帳號忙於要求黃仁勳「辭職」及「離開英偉達」，令許多人懷疑這場風波背後恐是美國部分勢力的政治操弄。