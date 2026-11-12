男子墮攪拌機亡｢已無人形｣　3入殮師用48小時拼回容顏圓兒子心願

浙江省杭州市一名男子，因工業安全事故不幸墜入攪拌機，遺體嚴重受損，甚至看不出原本人形，但兒子仍希望能在最後一刻，再看父親一眼。面對家屬心願，殯儀館花費整整48小時修復，最終讓兒子看見記憶中的父親。



遺體狀態悽慘「已無人形」

內媒《潮新聞》報導，32歲殯儀館人員周望透露，他從業逾10年，難忘的是這宗事件。周望回憶，當時男子的遺體嚴重受損，「我看到他時，早已沒有了人形，血水和泥水混在了一起。」

入殮師周望（潮新聞）

為滿足死者兒子再見父親一面的心願，三名入殮師48小時拼回容顏：

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然而，死者兒子提出一個讓人鼻酸的請求，希望能夠再看看父親的樣子。原來父子已經將近2年沒有見面，父親長期在外地工作，兩人最後一次相聚，是在兒子的婚禮上。為完成家屬心願，周望與2名同事拿著死者生前照片，一點一點尋找他的五官特徵，包括眉弓隆起程度、鼻梁高度及角度等，再透過雕塑泥、填充物及修復技術，盡可能重建遺容。

入殮師周望在練習縫合技術（潮新聞）

最終，死者兒子看到父親時表示，眼前的模樣就是自己記憶中的爸爸。這句話也成為周望多年來最難忘的工作經歷之一。

除意外事故，周望也曾經服務一名因白血病離世的高中男孩。這名男孩生前身高超過180厘米，十分熱愛打籃球，但長期與病魔搏鬥，身形已經變得非常消瘦。父母看著孩子的遺體，希望能讓他的臉頰稍微飽滿一些，恢復生病前的模樣。

入殮師周望（潮新聞）

周望與同事因此替男孩進行微整形，讓他看起來更壯實，最後再穿上最喜歡的籃球服。告別儀式上，父母看著孩子忍不住痛哭，場面令人鼻酸。

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