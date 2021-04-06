很多人不願握手　江蘇90後入殮師無悔：沒把遺體當作冰冷物件

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-06 21:25

對許多人尤其是迷信的人而言，入殮師為一份鋪上神秘面紗的職業，不過江蘇常州市殯儀館90後入殮師李淑萍近日則接受紅星新聞採訪，就自己的求學、工作經歷及心態娓娓道來。外表清秀的她表示，自己從來沒把遺體當作一個冰冷的物件，而雖然面對種種偏見，但她始終認為這份職業有意義。

現時只有27歲的李淑萍，已經在殯儀館工作五六年。談起為何會選擇這個專業，李淑萍表示，她從小就比較膽大，每當村中有人辦喪事，其他小孩都怕得躲得遠遠的，只有她一人好奇地站在大門外看給逝者穿衣、入棺，加上她很喜歡看恐怖片，因此便在選大學專業時偷偷報了殯儀專業。一開始，她的家人非常反對，認為該行業不太好，也很難理解一個女生為何要做這個，但最終仍在她的一再堅持下妥協了。

求學期間，李淑萍就讀的學校分三個專業方向，分別為殯儀接待、防腐整容以及火化，而她所學的防腐整容難度最大，處理的都是車禍、墜樓、他殺等非正常死亡的遺體。她介紹，遺體處理通常分淨身、穿衣、整容、化妝、入殮5個程序，正常遺體一般只需畫個自然妝即可，但非正常死亡遺體除了整容，還要用特殊材料蓋住臉上的傷，使其呈現出自然的狀態，因此難度、需時都更多，例如若遺體面部損傷較大，肢體斷裂，她和同事甚至要花上一整天時間才處理完。另外作為一名合格的入殮師，她還需要學習遺體解剖學。

這些年來，李淑萍已經習慣了清晨5時起床，6時半開始一天工作，有時甚至忙到晚上10時後的節奏，而且其每周只有一天例假，農曆新年也只在大年初一放假一天，節假日基本上與其時間表絕緣。除了忙碌的工作，李淑萍還承受了外界對自己職業的種種偏見，例如得知她是入殮師後，很多人甚至不願和她握手，因此她對不熟的人只會說自己在「民政局下屬單位」上班。

至於愛情方面也是路不平坦，李淑萍直言，曾有相親對象得知她的職業後作罷，即使面對現時的男朋友，她也閉口不談自己在工作中所遇到的事情，更不會主動告訴男友親戚自己的職業。不過儘管如此，李淑萍還是認為這份可以送死者最後一程、參與他們最後的人生的職業其實挺有意義。

她舉例，有次一場車禍的死者面部塌陷，骨頭缺失，已面目全非，但在家屬的懇求下，他們還是依照死者生前的照片，把其僅剩的皮膚進行縫合，重塑了面部，令家屬非常感激，「在工作的時候，我從來沒把他們當作一個冰冷的物件，因為在一天，或是幾個小時前，他們可能還是一個活蹦亂跳的人。在這裡，他們只是狀態不一樣了而已」。

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（紅星新聞）