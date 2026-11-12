中國人餐桌上的「APEC含量」有多高？從一杯9.9元的咖啡說起

近些年，來自APEC經濟體的農產品不斷豐富中國百姓的餐桌。今天我們從一杯9.9元的咖啡說起，看看中國人餐桌上的APEC含量究竟有多高？

咖啡深受中國民眾熱愛。（央視）

一杯9塊9的平價咖啡如今正在中國街頭變得常見。（央視）

一杯9塊9的平價咖啡如今正在中國街頭變得常見。它為什麼能賣這麼便宜？答案就藏在名叫羅布斯塔的咖啡豆裡，它是平價咖啡的主要原料，而這種咖啡豆的最大種植國正是APEC經濟體越南。僅今年前七個月，我國對越南咖啡及製品的進口額就同比增長45.2%，平價咖啡正在走入尋常百姓家。

車厘子、榴蓮、奇異果、帝王蟹，這些來自亞太各地的農產品也正悄然豐富著普通家庭的餐桌。拿榴蓮來說，過去國內只能吃到短短一季鮮果，如今依託APEC經濟體，實現多季節錯峰上市，幾乎全年都能「榴蓮自由」。

不靠海的吉林琿春卻因為瀕臨俄羅斯，成為全國八成帝王蟹的集散地。（央視）

更意外的發現在內陸：不靠海的吉林琿春卻因為瀕臨俄羅斯，成為全國八成帝王蟹的集散地。

在亞太「味道」豐富中國餐桌的同時，中國市場的高標準也在反向重塑供應端。

一顆車厘子就是最直觀的例子，為滿足消費者又大又甜的需求，2021年12月起，智利把發往中國的車厘子的最小果徑提升到不小於24毫米。這道門檻倒逼當地果農改造果園、升級分選，如今這一產業每年為智利提供約20萬個就業崗位。

最新數據顯示，2025年中國從APEC經濟體進口的農產品超過1000億美元，穩穩拿下農產品進口總額的半壁江山，而今年前八個月同比繼續增長6.5%。

中國餐桌上的「APEC含量」正是一份寫進柴米油鹽的開放答卷。