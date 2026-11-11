深圳APEC｜Acer創始人施振榮代表台灣出席　台籲陸方保證平等參與

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於11月18及19日在深圳舉行。賴清德11日宣佈，敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮擔任領袖代表率團出席。台方同時呼籲大陸履行主辦責任與書面保證，確保台灣代表團在平等、尊嚴與安全前提下參與。



宏碁集團創辦人施振榮。（Facebook@施振榮）

施振榮曾於2007年任代表出席

據《中時新聞網》、中央社，台灣總統府發言人郭雅慧表示，現年81歲的施振榮曾於2007年擔任代表，出席在澳洲悉尼舉行的會議，具備豐富國際交流經驗。

郭雅慧稱，施振榮是台灣科技產業發展及品牌國際化的重要代表人物，成功將自有品牌推向全球市場，對提升資訊產業競爭力貢獻卓著。

施振榮長期掌握全球科技脈動，對APEC近年關注的人工智能（AI）、數位經濟及科技創新等議題亦有深入了解。此外，此前連續兩年代表出席的台杉投資管理顧問公司董事長暨行政院經濟發展委員會顧問林信義已婉拒再次擔任代表。

此前連續兩年代表出席的林信義（左）已婉拒再次擔任代表。（X@takaichi_sanae）

國台辦重申按一中原則處理

郭雅慧指出，依據1991年簽署的入會諒解備忘錄，台灣作為APEC正式會員，持續在平等基礎上參與各項會務，此為APEC慣例，無關所謂「一中原則」。鑑於各經濟體已多次達成「全員平等參與」共識，期盼大陸履行主辦責任與書面保證。

國台辦發言人張晗11日較早前在例行記者會上重申，大陸一貫按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例，處理台灣地區參會事宜。

張晗強調，只要按照上述做法，台灣地區可以參會。張晗未直接回應有關領袖代表人選，以及兩岸代表是否可能在峰會期間交流的問題。