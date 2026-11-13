王晶《麻雀女王追男仔》內地上映賣4千多　網民：港片跟不上時代

由王晶與葉念琛聯合執導，高海寧、馬國明主演的港產賀歲片《麻雀女王追男仔》（內地片名：《麻將女王》），近日低調登陸內地院線，惟票房表現極度慘淡。據「貓眼專業版」數據顯示，截至11月13日下午3時，該片在內地上映9日累計總票房僅得4,843元（人民幣，下同），總觀影人次為139人，成績引發網民熱議，更登上百度熱搜，有網民批「喜劇手法過時」、「電影實在太無厘頭了，感覺港式那套喜劇模式過時了，香港賀歲片跟不上時代」、「預告片更好看。」



高海寧和馬國明《麻雀女王追男仔》。（梁碧玲）

《麻雀女王追男仔》由高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正、許紹雄、林盛斌（BOB）、性感女神郭珮文等主演。（《麻雀女王追男仔》電影海報）

零宣傳空降內地院線 首日全國僅排一場「零觀眾」

《麻將女王》由高海寧、馬國明領銜主演，陳家樂、陳靜也參與演出，已故港星許紹雄在片中飾演父親「龍捲風」的角色。故事沿用王晶1993年執導的《追男仔》架構，以龍捲風的3個女兒各自結識男友展開。當年的《追男仔》由林青霞、梁家輝、張學友及張曼玉等大牌紅星演出，在香港拿下1186萬港元票房。

《麻雀女王追男仔》早於2025年初已在香港賀歲檔上映，當時香港累計票房約384萬港元，被指創下近16年港產賀歲片票房新低，內地影評網站豆瓣評分亦僅得4.8分。

該片於今年11月6日突然定檔在內地上映，事前幾乎沒有任何宣傳攻勢，一眾主演亦未有到內地出席路演或站台造勢。在缺乏宣傳下，該片內地首映當日全國僅獲排片一場，更錄得「零觀眾」的紀錄。

《麻雀女王追男仔》，近日低調登陸內地院線，惟票房表現極度慘淡。

綜合內地票房統計，該片上映首三日票房不足3,000元；上映五日累計票房約2,900元、觀影人次83人，片方實際分帳不足1,000元。

綜合內地票房統計，該片上映首三日票房不足3,000元；上映五日累計票房約2,900元、觀影人次83人，片方實際分帳不足1,000元。

同檔期港片《夜王》7日破億

內媒報道指，此次票房數字與王晶昔日的內地票房號召力形成強烈反差。王晶執導的《賭城風雲III》（內地片名：《澳門風雲3》）當年曾在內地狂收11.16億元票房，從11億元跌至不足5,000元，反映內地電影市場生態已出現巨大轉變。

王晶拍《澳門風雲》。（微博圖片）

有內地影視分析指出，《麻雀女王追男仔》的票房失利背後反映三大市場現實，第一是短期紅利不在，隨着短影片平台普及，觀眾娛樂選擇大增，不再願意輕易花費兩小時及票價入場「試錯」。

第二是，內地院線主要根據預售成績及網絡熱度分配場次，電影在缺乏宣傳聲量的情況下，直接導致首日排片極少及零觀眾的局面。第三則是港片在內地加速分層，頭部大製作如仍能憑藉卡士與大場面吸引觀眾，但中腰部作品若仍沿用「麻雀、追女仔、父女情」等傳統港產片舊配方，內地觀眾已漸趨免疫。

分析指，是次《麻雀女王追男仔》在內地的票房滑鐵盧，印證觀眾對「港味情懷」的消費已趨向理性，單靠舊有套路已難以吸引觀眾買票入場。