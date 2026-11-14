上海和平飯店驚現51萬天價賬單　調查揭賣酒商用AI偽造，15人被捕

近日網上瘋傳一張上海和平飯店的「51萬元（人民幣，下同）天價酒水帳單」，引發網民熱議，但有細心網民很快發現服務費和菜品等疑點重重。上海市公安局黃浦分局周五（13日）發布警情通報，揭發事件實為一間網絡酒類銷售公司為求博取關注及推銷產品，利用AI軟件偽造帳單並拍片炒作。目前警方已拘捕15名涉案人員，其中4人被採取刑事強制措施。



網民揭帳單破綻百出 英文名、服務費全錯

11月8日，一張顯示消費總額高達517,127.60元的「和平飯店消費小票」在網上流傳。單據顯示，6名食客於11月3日用餐，點了9道菜及3款酒水，其中兩瓶標稱「1997年羅曼尼·康帝（Romanée-Conti）」的紅酒單價高達23萬元，合共46萬元，另加10%服務費約4.7萬餘元。

網絡上出現上海和平飯店的造假帳單。（網絡圖片）

帳單曝光後隨即引起軒然大波，但不少眼利網民很快發現單據疑點重重：除了部分菜品及酒水金額計算有誤、總數與明細不符外，單據頂部的英文名稱印為「PEACE HOTEL SHANGHAI」，與飯店官方英文名「Fairmont Peace Hotel」不符；單據上的聯絡電話亦與公開資料有異。此外，和平飯店一貫收取15%服務費，但假單據卻標示為10%。和平飯店職員早於8日至9日已澄清網傳單據純屬偽造，並交由公關及警方跟進。

AI竄改帳單植入自家酒類 僱人轉發炒作

黃浦警方通報指出，經查明，外省某互聯網酒類銷售公司負責人趙某某為博取流量、提升銷量，組織王某某、董某、董某某等人，利用AI軟件竄改和平飯店的帳單金額，將原本的酒水項目替換成該公司銷售的酒類，並製作成虛假影片。其後，團伙透過操控多個網絡帳號及僱用「水軍」代發等方式，在網上大肆傳播為推銷賣酒。

目前，黃浦警方在外省公安機關協助下，已將15名涉案人員一網打盡，當中趙某某等4人被依法採取刑事強制措施，其餘11人則被處以行政處罰。

目前，黃浦警方在外省公安機關協助下，已將15名涉案人員一網打盡，當中趙某某等4人被依法採取刑事強制措施，其餘11人則被處以行政處罰。警方強調，對於編造傳播虛假資訊、造謠抹黑企業的違法犯罪行為，將嚴格依法查處，切實維護企業合法權益。

律師：造謠抹黑須負刑責

坐落於上海外灘與南京東路交匯處的和平飯店，是當地極具代表性的百年歷史地標，由建於1929年的北樓（前身為曾被譽為「遠東第一樓」的華懋飯店）及建於1908年的南樓（前身為匯中飯店）於1956年合併而成。近年隨着劇集《繁花》熱播，和平飯店再度成為人氣打卡點，其推出的「英國繁花套房」及主題下午茶均備受追捧。

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過往圍繞高端餐飲的爭議多集中於「定價是否合理」，但今次事件卻演變成商業造假。

內地律師指出，只要商家明碼實價、消費者知情自願，高價餐飲交易本身受法律保護；惟涉案公司刻意利用AI偽造消費憑證，藉挑動社會情緒及製造對立來「騙流量」，已涉嫌侵害企業名譽權甚至構成犯罪，必須承擔相應法律責任。