內地罕見20歲｢水上女飛人｣爆紅　為國家一級運動員幾分鐘收300元

內地景區近年興起「水上飛人」項目，大多數「水上飛人」教練均由男性擔任，不過河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵近日爆紅，鏡頭裡的她單手攬住遊客，在半空旋轉飛躍，颯爽的身影在網絡瘋傳，吸引全國不少遊客慕名而來。



河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵近日爆紅。（《大象新聞》）

河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵近日爆紅。（《大象新聞》）

河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵近日爆紅。（《大象新聞》）

河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵近日爆紅。（《大象新聞》）

河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵近日爆紅。（《大象新聞》）

黃玉涵帶遊客體驗項目，收費300元（人民幣），時長數分鐘。（《大象新聞》）

根據資料，「水上飛人」（Flyboard）是一種結合水上電單車動力與噴射力學的極限水上活動，利用水上電單車的排水孔連接軟管，讓玩家從水中突然躍起或潛入水中。

內媒《大象新聞》14日報道，黃玉涵今年20歲，是江西南昌人。她11歲進入江西省滑水隊，是國家一級運動員，斬獲全國錦標賽冠軍；16歲時受身體發育影響，轉練水上飛人項目，至今已有四年。

黃玉涵身高180cm，體重60公斤，能在空中抱起55公斤重的遊客。

黃玉涵（《大象新聞》）

體驗項目數分鐘收費300元

報道指，在11月5日，她中午12點左右開始演出，每小時一場，每場約十分鐘。表演結束後，她還要帶遊客體驗項目，收費300元（人民幣），時長數分鐘。

下午遊客比上午多，待到傍晚，岸邊想要體驗的遊客排起長隊。一場表演落幕，黃玉涵接連帶著五六位遊客升空。對比暑期旺季，這天的人流並不算多。黃玉涵說，「旺季從早上10點，一直忙到晚上7點。」

報道指，黃玉涵已成為景區自帶流量的名片，不少網友專程奔赴而來，還有人留言「要減肥，等著女飛人帶我飛」。

黃玉涵坦言，選擇水上飛人，初衷之一就是能帶女遊客體驗。「我自己是女生，更懂女性遊客的顧慮，能讓她們放鬆體驗，也想讓更多人看見女飛人的價值。」

河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵近日爆紅。（《大象新聞》）

河南寶泉景區20歲的「水上女飛人」黃玉涵近日爆紅。（《大象新聞》）

體重限制遭非議

「110斤（55公斤）以內我都可以承接，稍微超一點也沒問題。」黃玉涵解釋，出於安全底線，體重超標的遊客一般安排男教練帶飛，可常常有人不理解。面對非議，她會安靜完成接待，轉身躲進衛生間哭五分鐘，洗把臉再重回崗位。

黃玉涵說：「工作不能裹挾情緒，還有遊客在等著。那五分鐘只屬於我自己，回到場上，依舊笑著招呼大家：來都來了，打卡拍照，好好體驗一趟。」

黃玉涵。（《大象新聞》）