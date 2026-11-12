網紅扮紙紮公仔嚇人　景區稱不知情　律師：情節嚴重或涉尋釁滋事

近日，內地有網紅在景區內裝扮成紙紮公仔唬嚇途經的遊人，其發布的影片中更出現多名未成年人受嚇的畫面，山西太原、湖南長沙兩地文旅部門已介入核查。律師指出，即使影片標註「劇本演繹」亦無法免責，涉事網紅私自入園拍攝並上傳此類影片，恐面臨民事賠償乃至治安處罰，片中恐嚇未成年人的內容，更可能違反《未成年人網絡保護條例》。



有網紅在景區內裝扮成紙紮公仔唬嚇途經的遊人。（影片截圖）

《荔枝新聞》《第一幫幫團》報道，近期有網紅自稱是景區NPC，在太原方特東方神畫和長沙湘江海洋王國兩個景區的公共場所裝扮成紙紮公仔嚇人。

涉事兩個景區的客服均表示不清楚涉事網紅是否為景區邀請、以何種方式進入景區。其中，長沙湘江海洋王國客服稱，園區邀請的NPC均由第三方外包、服裝妝造全由第三方設計。

兩地文旅部門已介入調查。山西太原市陽曲縣文旅局工作人員表示，已確認片中的紙紮公仔並非景區NPC，是遊客自行裝扮到景區拍片，事件還在核實中，後續會加強景區管理和日常巡查。湖南湘江新區管委會文旅產業處的工作人員表示，暫未接到相關投訴，需進一步向景區核實情況，若確有此事，會要求景區整改。

有網紅在景區內裝扮成紙紮公仔唬嚇途經的遊人。（影片截圖）

內地律師付建表示，影片中標示「劇本演繹」等字僅為事實提示，無法免除博主線下驚悚表演可能致他人受驚嚇的侵權責任，亦不能豁免其傳播易對未成年人造成心理刺激內容的責任。

付建認為，該網紅拍攝並上傳此類影片的行為，已經存在承擔民事賠償、受到治安處罰甚至涉嫌尋釁滋事的法律風險。而法律對未成年人的保護標準更高，片中包括未成年人受驚嚇畫面，且影片本身傳播較廣，可能違反《未成年人網絡保護條例》。